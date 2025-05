Gaizka ya ha contado con todos

José Antonio Caro no está viviendo la temporada que esperaba en la Tacita de Plata. El guardameta, consolidado como uno de los mejores de la categoría por su gran rendimiento en el Burgos CF, aterrizó en el Cádiz CF el pasado verano a coste cero y para competir con David Gil por el puesto de portero titular. Paco López apostó por el onubense en la primera jornada liguera, pero el desastroso resultado le llevó a ser suplente en las fechas posteriores. El técnico valenciano decidió continuar con el getafense, y tan solo en una aciaga noche en Ipurúa contó con los servicios del canterano sevillista.

Noventa minutos contra el Real Jaén en Copa y, desde entonces, inédito. José Antonio Caro era, hasta el pasado viernes, el único jugador de la primera plantilla amarilla que no había contado con minutos en la era Gaizka Garitano. Iker Recio disfrutó del partido completo en el Heliodoro Rodríguez López y el de La Palma del Condado se quedaba con ese exclusivo y dudoso honor. Sin embargo, la expulsión de David Gil le brindó la oportunidad de saltar al césped del Nuevo Arcángel y defender la portería del Cádiz CF.

No fue un partido difícil. Nada más entrar estuvo muy cerca de repeler el lanzamiento de penalti de Jacobo González. Adivinó la intención del atacante, pero se quedó cerca de tocar el esférico. En el tercer tanto cordobesista, también desde los once metros, no leyó las intenciones de un Carracedo que ejecutó a la perfección la pena máxima. En una noche en la que Caro realizó alguna intervención de mérito, dejó la sensación de haber podido hacer algo más en el cuarto tanto, obra de Casas, que cerraba el marcador. Ahora, si Garitano no decide darle la oportunidad a Víctor Aznar, el guardameta onubense gozará de una nueva titularidad en la visita de la UD Almería a la Tacita.

Con los 53 minutos disputados, Caro es el segundo jugador que menos ha contado para Gaizka Garitano. Tan solo está por detrás Francisco Mwepu, que disfrutó de 18 minutos en el debut del técnico vasco ante el Albacete. En caso de jugar el partido completo ante el Almería, el guardameta formado en la cantera del Sevilla podría adelantar a Iker Recio (90 min) y Gonzalo Escalante (129 min). Todo esto sin contar, claro, con Luis Hernández.