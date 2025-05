El Cádiz CF también se fue a negro

El añito se las trae porque la temporada está siendo de aúpa. Una tras otra, la afición se está comiendo unos papeles de su equipo que son más que argumentos como para replantearse muy seriamente si ir al estadio Carranza el próximo viernes para ver el derbi ante el Almería es lo más saludable para terminar la semana laboral. Por no hablar si este equipo y esta directiva merecen seguir contando con el respaldo de la grada en una recta final de Liga que se presagia bochornosa a juzgar por los primeros 45 minutos disputados en El Arcángel y que fueron inadmisibles.

Va para la semana que el país se fue a negro por la presunta, y no tan presunta, incompetencia de los carísimos políticos que gobiernan para no advertir los problemas que se avecinaban según los expertos. Pues bien, desde unos y otros sectores se atacó al Gobierno por un apagón informativo que solo cuando se encendió fue para decir absolutamente nada. Ni perdón se pidió.

Pues bien, al Cádiz CF le ha ocurrido lo mismo este pasado viernes en Córdoba, donde solo habló al final del encuentro el entrenador Gaizka Garitano, que como es sabido corresponde a una obligación de LaLiga. Para colmo, como el Gobierno, se excusó en terceros para no admitir el desastre de encuentro que se habían marcado sus pupilos en una primera parte para olvidar. Habló el técnico vasco. Y ya está. A negro, como España y Portugal, el pasado lunes.

Es cierto que pocas ganas hay de escuchar a ningún jugador que este año vista los colores del equipo cadista, pero qué menos que una disculpa por la imagen dejada en el campo del Córdoba, un equipo que bailó mejor a los amarillos cuando eran once contra once que tras la expulsión de David Gil, de los pocos que -usando sus redes sociales- se ha disculpado con la afición por su garrafal falló que le costó el 2-0 y su expulsión.

Nada. Desde el Cádiz CF no se quiso sacar a ninguno de sus futbolistas a la palestra para dirigirse a una afición que se está fumando por segundo año consecutivo una temporada infumable. Ni Álex, que fue titular y es capitán; ni Roger, que marcó; ni David Gil, que la lio; ni Chust, que también marcó. Nadie. Absolutamente nadie salió a dar la cara para disculpase por el enésimo tropiezo de un equipo presidido por un Manuel Vizcaíno que lleva también muchísimo tiempo encerrado en un mutismo para no explicar la triste situación que atraviesa una entidad que ha enviado a buena parte de sus jugadores a pasar por las oficinas de la Agencia Tributaria para aclarar a Hacienda comisiones y demás movidas que puedan aparecer, o no, en los próximos meses.

Por lo que se ve, o mejor dicho, no se deja ver, desde la entidad se sigue manteniendo la premisa de cuidar hasta el mimo a unos jugadores que solo deberían leer las crónicas de sus medios oficiales, ese que tituló la sonrojante derrota con 'Lucha en inferioridad'. Vamos, que casi logran una proeza para el club después de avergonzar a su masa social.

Como era previsible tras una derrota, el club se fue a negro y no tuvo a bien sacar a ninguno de sus mimados futbolistas dado muestras del enésimo apagón informativo de la temporada. Eso sí, a Juan Cala le funcionaba el móvil de maravilla. Todo controlado.