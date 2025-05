David Gil pide perdón

Era el minuto 34 y las cosas no iban nada bien para el Cádiz CF. El cuadro amarillo sufría por dentro y por fuera, y se mostraba incapaz de frenar la movilidad y los constantes desdoblamientos de los jugadores ofensivos del Córdoba CF. Carracedo ya había adelantado a los de Iván Ania, y la mejor noticia en ese momento era que la desventaja amarilla tan solo era de un tanto. Pero llegó la acción desafortunada del encuentro, y David Gil se convirtió en el protagonista principal. El guardameta getafense se distrajo con el balón de los pies y, tras no dominar el esférico, Pedro Ortiz fue capaz de arrebatárselo para poner dirección a portería. El portero cadista, con un contacto leve, agarró mínimamente al futbolista blanquiverde.

Fue la jugada que cambió el partido radicalmente. Óliver de la Fuente Ramos, que no tuvo su encuentro más brillante en el Nuevo Arcángel, no dudó en señalar los once metros y expulsar a David Gil. El resto de la historia ya la saben. Caro sustituyó a Melendo, no pudo detener el lanzamiento y, tras la reacción amarilla al comienzo de la segunda mitad, el Córdoba volvió a imponer su superioridad para llevarse los tres puntos en el derbi andaluz.

Según el acta del colegiado, David Gil fue expulsado por «por sujetar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol». Minutos después de la medianoche, era el guardameta el que se manifestaba públicamente para dirigirse a la afición del Cádiz CF. «Solamente puedo pedir perdón, por haber hecho esa jugada tonta, con una mala decisión, que ha condicionado el partido y a todos mis compañeros. Queda trabajar más si cabe».

Solamente puedo pedir perdón, por haber hecho esa jugada tonta, con una mala decisión, que ha condicionado el partido y a todos mis compañeros. Queda trabajar más si cabe. 💛 pic.twitter.com/KXQuKKyBYm — David Gil Mohedano (@DavidGil_1) May 2, 2025

Un error grave que David Gil pagó caro y que le impedirá estar el próximo viernes en el nuevo derbi andaluz ante la UD Almería. Será, por lo tanto, una oportunidad para que José Antonio Caro o Víctor Aznar defiendan la portería del Cádiz CF.

