Las notas del Córdoba - Cádiz

Once inicial del Cádiz en el Nuevo Arcángel

Viernes de desgracias amarillas en tierras cordobesas. El Cádiz fue capaz de mostrar una terrible imagen y, al mismo tiempo, su versión más sólida y efectiva. La diferencia determinante fue que el rendimiento negativo duró cerca de setenta minutos, mientras que el positivo tan solo se pudo disfrutar durante un cuarto de hora. Lo suficiente para arreglar la paupérrima primera mitad. Sin embargo, un nuevo penalti, en este caso cometido por Víctor Chust, inclinó la balanza para los locales.

Gaizka Garitano realizó tan solo dos modificaciones en el once del Cádiz CF para medirse al Córdoba. Por un lado, Moussa Diakité entró en el centro del campo por Rubén Alcaraz. El catalán no figuraba en la lista amarilla y es una de las bajas que no conocíamos en la previa del encuentro. Por otro, Rubén Sobrino sustituía en el frente de ataque al lesionado Chris Ramos.

Con la expulsión de David Gil, el técnico sacó a Melendo del campo para dar entrada a Caro y, al descanso, modificó el dibujo. Víctor Chust e Iza sustituyeron a Zaldua y Ontiveros y la imagen del equipo mejoró notablemente. Durante el segundo tiempo también disfrutaron de minutos José Joaquín Matos y Gonzalo Escalante. La afición cadista se quedó con las ganas de ver en acción a Marcos Denia e Ismael Álvarez.

Así jugaron los cadistas David Gil Insuficiente Protagonista involuntario del partido por cometer un penalti y ver la tarjeta roja en la misma acción tras realizar un error terrible. Hasta entonces, había elaborado alguna parada de mérito. Zaldua Insuficiente El donostiarra, nuevamente titular, sufrió muchísimo las incorporaciones de Calderón y la actitud incisiva de Jacobo. Muy superado. Fue sustituido al descanso por Iza Carcelén. Fali Insuficiente Repetía en el once titular el central valenciano y fue una víctima más del dominio cordobesista. Incapaz de frenar las constantes acciones ofensivas del rival. Kovacevic Insuficiente Muy mal partido del central serbio. Perdió su particular duelo con Obolskii, que se anticipaba continuamente al balcánico y le sometía en el juego de espaldas. Mario Climent Suficiente Al igual que su homólogo de la banda derecha, muy superado por los desdoblamientos de Albarrán. Por ahí fue muy vulnerable el Cádiz. Asistió a Roger Martí en el primer tanto de los amarillos. Moussa Diakité Suficiente Una de las novedades en el once de Garitano. Hizo gala de su tremendo recorrido, y combinó buenas acciones con otras más negativas. Su influencia fue diluyéndose con el paso de los minutos. No siguió a Carracedo en el primer gol del Córdoba. Álex Fernández Insuficiente El madrileño aporta control y dominio cuando el Cádiz tiene la pelota, pero cuando no la tiene sufre en las disputas y en los duelos. Tanto él como Diakité salen señalados en el primer gol del Córdoba por las facilidades ofrecidas en el carril central. Melendo Insuficiente Fue el jugador damnificado por la expulsión de David Gil. Había tenido que ayudar mucho en defensa y cuando entraba en contacto con el esférico lo hacía en zonas de nulo peligro en ataque. Ontiveros Insuficiente El marbellí no está. Su actividad es digna de elogio, pero no está físicamente. De hecho, en el Arcángel tampoco apareció técnicamente, protagonizando imprecisiones impropias de su calidad futbolística. Rubén Sobrino Bien La otra novedad en el once del Cádiz al sustituir a Chris Ramos. De lo más positivo de los amarillos por su actividad en ataque. Desmarques constantes y tratando de hacer daño a la espalda de los centrales. Roger Martí Bien El de Torrent vive un momento dulce de la temporada. Conectó un cabezazo precioso para poner el dos a uno en el marcador. Cayó mucho a banda para entrar en contacto con el balón. Caro Insuficiente Disputó sus primeros minutos con Gaizka Garitano por la expulsión de David Gil. Adivinó la dirección del penalti, pero no pudo atajarlo. En el tercero no fue capaz de leer la intención. Pudo hacer algo más en el cuarto. Iza Carcelén Bien Entró tras el descanso y Garitano le utilizó como carrilero. Imprimió energía y ganas, y su actitud ayudó a cambiar la del equipo. Parece que recuperará la titularidad ante el Almería. Víctor Chust Bien También saltó al césped tras la reanudación y formó parte de la línea de tres centrales. Conectó un buen remate de cabeza para poner el empate momentáneo en el marcador. Matos Suficiente Mario Climent sufría molestias musculares y en su lugar entró el utrerano. Lo hacía como carrilero, un rol que le favorece. Poco pudo aportar al equipo. Gonzalo Escalante Insuficiente Fue el último cambio de Garitano y su participación fue prácticamente testimonial.