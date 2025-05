Garitano: «El partido está condicionado por el árbitro pero no hemos salido bien»

Gaizka Garitano no ponía paños calientes ni se excusaba como hacen la mayoría de sus colegas de banquillo con un arbitraje que sí, que fui muy riguroso con el Cádiz y seguramente fatídico en el partido, pero no hay más ciego que el no quiere ver y la realidad es que la primera parte de su equipo fue de auténtico chiste.

Y como Garitano es hombre de fútbol y ve lo que ve la mayoría, entendía que no podía salir a la sala de prensa y despotricar del colegiado. Le podía pegar su tirito, como hizo, pero sin poner peros a un primera parte del Cádiz CF de auténtico juzgado de guardia. Para no volver más a tierras gaditanas.

«El choque ha estado condicionado por bastantes decisiones, no solo los penaltis incluso alguna jugada en la que nos hemos quedado solos ante el portero pero no hemos salido bien al duelo«, decía el téncico cadista.

Garitano destacaba que «el Córdoba ha estado mucho mejor que nosotros en la primera parte, luego hemos sacado la casta que tenemos y ese es el camino pero la verdad es que en la primera parte nos han desbordado», insistía el entrenador vasco que no se olvidaba de la imagen de su equipo hasta el descanso.

El entrenador del Cádiz resaltaba la reacción del equipo tras ese tiempo de asueto vital para los amarillos. «No es fácil en un campo como este y con el nivel del rival hacer la segunda parte que hemos hecho con un jugador menos y estar vivos hasta el final. Habla bien de la reacción que hemos tenido pero deberíamos haber salido mucho mejor al partido«, concluía.