Las estadísticas del Cádiz - Eibar

El Cádiz CF afronta la quinta jornada de Segunda División recibiendo a la SD Eibar en el estadio gaditano. Los de Gaizka Garitano quieren prolongar su buen inicio de curso y mantener la condición de invictos. En casa, el balance es perfecto: dos partidos y dos victorias en la Tacita de Plata. Enfrente estará un conjunto armero que llega tras superar al Andorra y que también persigue afianzarse en los puestos altos de la clasificación.

Los amarillos llegan tras sacar un punto de su visita a San Sebastián, en un encuentro que midió a Garitano ante un equipo conocido para él. Una situación que se repite este fin de semana, ya que el técnico vasco cruza su camino con el del Eibar, club en el que jugó en su etapa como futbolista y, posteriormente, dirigió como entrenador. De hecho, el actual técnico del Cádiz sabe lo que es ganar con los armeros a domicilio en el Carranza. Lo hizo en la temporada 2004/05, curso en el que los cadistas acabaron ascendiendo a Primera. Sin embargo, la visita eibarresa de atragantó para los de Víctor Espárrago. Llorente y David Silva hicieron los tantos visitantes, mientras que Jonathan Sesma hizo el gol gaditano.

Son seis las visitas que el Eibar ha realizado a la Tacita de Plata, y en tan solo una de ellas el Cádiz ha sido capaz de superar a los armeros. Fue hace unos años, en Primera División. Más concretamente en la 2020/21, cuando el solitario tanto de Álvaro Negredo a centro de Pacha Espino fue suficiente para los de Álvaro Cervera. La primera visita data del 27 de marzo de 1994, en un partido que finalizó con empate a cero en el electrónico. El resto de enfrentamientos ya se encuentran dentro del siglo XX.