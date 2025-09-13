Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
Eibar
Eibar

LaLiga Hypermotion. Jornada 5 Sábado 13/09 16:15h. Árbitro Eder Mallo Fernández. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Eibar

Las estadísticas del Cádiz - Eibar

LALIGA HYPERMOTION

El cuadro de Gaizka Garitano cruza su camino con el de los armeros en la quinta jornada liguera

El Cádiz busca la tercera victoria consecutiva en casa
El Cádiz busca la tercera victoria consecutiva en casa LA VOZ

Pablo Valljo

El Cádiz CF afronta la quinta jornada de Segunda División recibiendo a la SD Eibar en el estadio gaditano. Los de Gaizka Garitano quieren prolongar su buen inicio de curso y mantener la condición de invictos. En casa, el balance es perfecto: dos partidos y dos victorias en la Tacita de Plata. Enfrente estará un conjunto armero que llega tras superar al Andorra y que también persigue afianzarse en los puestos altos de la clasificación.

Los amarillos llegan tras sacar un punto de su visita a San Sebastián, en un encuentro que midió a Garitano ante un equipo conocido para él. Una situación que se repite este fin de semana, ya que el técnico vasco cruza su camino con el del Eibar, club en el que jugó en su etapa como futbolista y, posteriormente, dirigió como entrenador. De hecho, el actual técnico del Cádiz sabe lo que es ganar con los armeros a domicilio en el Carranza. Lo hizo en la temporada 2004/05, curso en el que los cadistas acabaron ascendiendo a Primera. Sin embargo, la visita eibarresa de atragantó para los de Víctor Espárrago. Llorente y David Silva hicieron los tantos visitantes, mientras que Jonathan Sesma hizo el gol gaditano.

Son seis las visitas que el Eibar ha realizado a la Tacita de Plata, y en tan solo una de ellas el Cádiz ha sido capaz de superar a los armeros. Fue hace unos años, en Primera División. Más concretamente en la 2020/21, cuando el solitario tanto de Álvaro Negredo a centro de Pacha Espino fue suficiente para los de Álvaro Cervera. La primera visita data del 27 de marzo de 1994, en un partido que finalizó con empate a cero en el electrónico. El resto de enfrentamientos ya se encuentran dentro del siglo XX.

Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-3-3
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Bojan Kovacevic
    Defensa    14
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista    15
  7. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  8. Youssouf Diarra
    Centrocampista    18
  9. Iuri Tabatadze
    Delantero    12
  10. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
  11. Suso
    Delantero    11
Eibar

EIB

Entrenador:
Beñat San José4-2-3-1
  1. 13Jonmi Magunagoitia
    Portero
  2. 22A. Rodríguez
    Defensa
  3. 21Marco Moreno
    Defensa
  4. 4Aritz Arambarri
    Defensa
  5. 3Hodei Arrillaga
    Defensa
  6. 14L. Olaetxea
    Centrocampista
  7. 30Aleix Garrido
    Centrocampista
  8. 18M. Abdu Ares
    Centrocampista
  9. 11Jon Magunacelaya
    Centrocampista
  10. 17José Corpas
    Centrocampista
  11. 10Jon Guruzeta
    Delantero
