Alineaciones oficiales del Cádiz - Eibar de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF, invicto hasta la fecha en LaLiga Hypermotion, recibe al Eibar en tierras gaditanas. Lo hace en la zona de 'play off' de ascenso a Primera con ocho puntos en su casillero, uno más que la escuadra armera, después de dos victorias en casa y dos empates a domicilio.

Tras ganar a Mirandés (1-0) y Albacete Balompié (2-1) en La Tacita de Plata, el Cádiz CF quiere seguir con su dinámica positiva en su estadio. Ahora frente al Eibar.

De cara a esta cita, Gaizka Garitano llega con las ausencias conocidas de David Gil, Alfred Caicedo, Fali, Joaquín González, De la Rosa y Ontiveros. Todos por lesión. Eso sí, el entrenador vasco del Cádiz CF recupera a Bojan Kovacevic, baluarte de su defensa, que será titular ante los armeros en la tarde de este sábado. El central no pudo estar en Anoeta ante la Real Sociedad B (3-3) al ser convocado con Serbia Sub 21.

El once titular del Cádiz CF ante el Eibar es el formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Como suplentes empiezan la cita Fer Pérez y Rubén Rubio (porteros suplentes), Juan Díaz, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Álex, Brian Ocampo, Efe Aghama, Roger Martí y Dawda Camara.

Las novedades tras empatar en tierras donostiarras son tres, ya que salen del once titular Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Brian Ocampo para dar entrada a Kovacevic, Sergio Ortuño y el goleador Iuri Tabatadze.

Los armeros también llegan con bajas

El Eibar, que viene de vencer 2-0 al Andorra en Ipurua, se presenta en Cádiz sin el sancionado Arbilla. Tampoco estarán los lesionados Madariaga y Javi Martón. Sí ha llegado a tiempo Peru Nolaskoain, que era duda, y finalmente será suplente ante el Cádiz CF.

La alineación, que cambia tras ganar a los andorranos, puesta en liza para el Cádiz - Eibar por Beñat San José es la formada por los siguientes jugadores: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Marco Moreno, Aritz Arambarri, Arrillaga; Corpas, Olaetxea, Aleix Garrido, Adu Ares; Magunazelaia y Jon Guruzeta.

Esperan su oportunidad desde el banquillo Luis López (portero suplente), Cubero, Jair Amador, Buta, Nolaskoain, Javi Martínez, Sergio Álvarez, Toni Villa, Alkain y Jon Bautista.