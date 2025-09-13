Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 5 Sábado 13/09 16:15h. Árbitro Eder Mallo Fernández. Estadio Ramón de Carranza.

Alineaciones oficiales del Cádiz - Eibar de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

LALIGA HYPERMOTION. 5ª JORNADA

El goleador Iuri Tabatadze se estrena como titular y es una de las novedades junto a Kovacevic y Sergio Ortuño

El equipo armero también hace varias modificaciones en su alineación inicial

Cuándo y dónde se juega el Cádiz - Eibar

Cádiz - Eibar, en directo

Bojan Kovacevic vuelve al once titular del Cádiz CF tras jugar con Serbia Sub 21. NACHO FRADE
El Cádiz CF, invicto hasta la fecha en LaLiga Hypermotion, recibe al Eibar en tierras gaditanas. Lo hace en la zona de 'play off' de ascenso a Primera con ocho puntos en su casillero, uno más que la escuadra armera, después de dos victorias en casa y dos empates a domicilio.

Tras ganar a Mirandés (1-0) y Albacete Balompié (2-1) en La Tacita de Plata, el Cádiz CF quiere seguir con su dinámica positiva en su estadio. Ahora frente al Eibar.

De cara a esta cita, Gaizka Garitano llega con las ausencias conocidas de David Gil, Alfred Caicedo, Fali, Joaquín González, De la Rosa y Ontiveros. Todos por lesión. Eso sí, el entrenador vasco del Cádiz CF recupera a Bojan Kovacevic, baluarte de su defensa, que será titular ante los armeros en la tarde de este sábado. El central no pudo estar en Anoeta ante la Real Sociedad B (3-3) al ser convocado con Serbia Sub 21.

El once titular del Cádiz CF ante el Eibar es el formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Como suplentes empiezan la cita Fer Pérez y Rubén Rubio (porteros suplentes), Juan Díaz, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Álex, Brian Ocampo, Efe Aghama, Roger Martí y Dawda Camara.

Las novedades tras empatar en tierras donostiarras son tres, ya que salen del once titular Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Brian Ocampo para dar entrada a Kovacevic, Sergio Ortuño y el goleador Iuri Tabatadze.

Los armeros también llegan con bajas

El Eibar, que viene de vencer 2-0 al Andorra en Ipurua, se presenta en Cádiz sin el sancionado Arbilla. Tampoco estarán los lesionados Madariaga y Javi Martón. Sí ha llegado a tiempo Peru Nolaskoain, que era duda, y finalmente será suplente ante el Cádiz CF.

La alineación, que cambia tras ganar a los andorranos, puesta en liza para el Cádiz - Eibar por Beñat San José es la formada por los siguientes jugadores: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Marco Moreno, Aritz Arambarri, Arrillaga; Corpas, Olaetxea, Aleix Garrido, Adu Ares; Magunazelaia y Jon Guruzeta.

Esperan su oportunidad desde el banquillo Luis López (portero suplente), Cubero, Jair Amador, Buta, Nolaskoain, Javi Martínez, Sergio Álvarez, Toni Villa, Alkain y Jon Bautista.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

