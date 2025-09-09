Suscríbete a
Cádiz CF

Bojan Kovacevic juega con Serbia Sub 21 y ya piensa en el Cádiz - Eibar

LALIGA HYPERMOTION

El central balcánico no es titular en la cita ante Francia Sub 21, cita que ganan los galos 3-0, pero disputa 30 minutos y acaba portando el brazalete de capitán

Salvo sorpresa, el zaguero estará disponible el próximo sábado ante la escuadra armera

Bojan Kovacevic abre lo inédito

Cádiz CF: la agenda tiene más nombres

Bojan Kovacevic, con Serbia Sub 21.
Bojan Kovacevic, con Serbia Sub 21. CÁDIZ CF
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF no pudo contar en San Sebastián con Bojan Kovacevic, el líder de su defensa esta temporada y la ausencia se notó con creces.

El joven central serbio fue convocado por la selección Sub 21 de Serbia y no pudo estar con su club frente a la Real Sociedad B en una cita muy movida que acabó en tablas y con la actuación estelar del georgiano Iuri Tabatadze, autor de dos goles (3-3).

Para la ocasión optó el entrenador Gaizka Garitano de inicio por un centro de la defensa con tres jugadores: Alfred Caicedo, Pelayo Fernández e Iker Recio. Ellos estuvieron flanqueados en los laterales por Iza (en el derecho) y Mario Climent (en el izquierdo). La apuesta, sin embargo, no salió bien en labores defensivas.

Mientras Bojan Kovacevic siguió acumulando minutos con Serbia Sub 21. Fue en la cita ante Francia Sub 21. 3-0 perdió su equipo en un encuentro en el que el defensa central cadista no fue titular, pero en el que acabó disputando 30 minutos y portando el brazalete de capitán.

Con esta participación, Bojan Kovacevic alcanza su tercera internacionalidad con Serbia Sub 21. Y es que el pasado mes de marzo ya disputó dos encuentros clasificatorios para el Europeo.

Ahora el zaguero balcánico ya está de vuelta y, si nada extraño sucede, Gaizka Garitano lo tendrá a su disposición el próximo sábado para la cita liguera ante el Eibar.

