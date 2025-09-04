Kovacevic abre lo inédito

Kovacevic, de la mano de un pequeño, sale del túnel de vestuario en el encuentro ante el Albacete.

Si el pasado domingo debutó Tabatadze con su gol de la victoria, este otro se viene otro debut seguro debido a la baja de Kovacevic, que está concentrado con su selección sub'21 de Serbia. El joven jugador balcánico está rayando a gran altura este arranque liguero, en las antípodas de lo que le sucedió el pasado año, donde poco más que dado el ostracismo en el que lo alojó Paco López se pensaba de él que era mejor jugador de baloncesto que de fútbol. Pero no, tuvo que llegar Garitano para decir que de eso nada. Como con Diakité y con el equipo entero...

El caso es que este domingo en San Sebastián, donde espera la Real Sociedad B a partir de las 16.15 horas en el Reale Arena de Anoeta, la defensa cadista tendrá que hacer sitio a un debutante dado que hasta el momento han sido Iker Recio y el propio jugador serbio los que han jugado en esta demarcación en la que solo ha entrado Caicedo cuando Garitano ha redibujado la misma en una línea de cinco.

Por tanto, o Jorge Moreno o el recién llegado Pelayo Fernández están llamados a reemplazar al internacional puesto que Fali, el otro central, sigue en su proceso de recuperación, o eso dicen...

Tiene más probabilidades Moreno por aquello de su mayor experiencia en la categoría, además de por el tiempo que lleva ya a las órdenes del técnico vasco al haber completado la pretemporada casi al completo a diferencia de Pelayo, que ha sido de los tres últimos en llegar al cierre del mercado de verano.

Por tanto, este domingo en Donosti llegará otro debut. El último que se produjo no le fue nada mal a un equipo amarillo que llega a esta cuarta jornada con el viento a favor de los resultados.