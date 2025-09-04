Pelayo: «Esta cesión no es un trampolín porque yo quiero subir a Primera con el Cádiz CF»

Si el pasado miércoles el turno era para el nigeriano Efe Aghama, este jueves le ha tocado al central Pelayo, ex del Rayo, pasar por la sala de prensa de Carranza para presentarse a la que será su afición este año.

Como es normal, el responsable deportivo Juan Cala fue el anfitrión de la ceremonial comparecencia de un defensa que viene para reforzar el eje central de la zaga en la que se encuentran Kovacevic, Iker Recio y Fali, con Caicedo y Jorge Moreno como comodines.

Más puntual que de costumbre, tres minutos sobre la una marcada, Juan Cala comenzó daba la bienvenida a «la penúltima presentación de la temporada» a falta de la de Camara.

El sevillano recordó que Pelayo llega «cedido y a préstamo» y agradeció al Rayo Vallecano «la negociación tan rápida» que mantuvieron ambos clubes en el último día de mercado.

Cala contó que el nuevo jugador amarillo es «criado en la cantera del Barcelona, de donde recala al Rayo, club que apuesta por él y hay que agradecer ahora que en su recorrido, apueste por el Cádiz CF».

Además, el de Lebrija argumentó que se trata de perfil que estaban buscando a pesar de tener ya «cuatro centrales en nómina porque (Pelayo) es diestro pero puede jugar por la izquierda» en el centro de la defensa. «Él lo cumplía», sostuvo.

Asimismo, el jugador rayista no ha sido cosa de un día para el Cádiz tal y como asegura Cala. «Estuvimos hablando con su agente todo el verano, pero en muchos casos son jugadores que están en dinámica de primer equipo y que incluso juegan las primeras jornadas como es el caso de él, de y muchos nuestros», dijo refiriéndose a hombres como Obeng, que también ha hecho las maletas a Algeciras. «El mercado te lleva a eso porque son los últimos días cuando todo se acelera con las salidas y entradas», explica.

Por eso mismo, en todo momento el Cádiz CF ha estado informado de la situación de Pelayo. «Sabíamos que había varios equipos preguntando por él también, pero desde el primer momento lo hemos convencido, entre otras cosas, porque nos ha demostrado que quería venir. Fue muy fácil convencerlo», asegura Cala, que remató diciendo que Pelayo «es hijo de central, por lo que del oficio debe saber». Y, en efecto, el joven defensa es descendencia directa de Sergio Fernández González, futbolista ilustre del Sporting, donde comenzó a foguearse su retoño antes de dar el salto a La Masía.

Piensa en amarillo

Una vez presentado, tomó la palabra el protagonista, que viene «agradecido por la oportunidad de llegar a este gran club». Acto seguido, reforzó las palabras de Cala. «Desde le primer momento que me contactó no tuve ninguna duda; se ha demora un poco por las circunstancias que ha comentado. De hecho, llegué a disputar minutos en Liga e incluso en Europa».

Para dar mayor credibilidad a sus ganas de venir recordó lo hablado con su representante en cuanto salió el nombre del Cádiz CF. «Le dije (a Cala) que iba a hacer todo lo posible por estar aquí y así fue; contacté con mi representante y se lo dije».

Es raro el año en que en el Rayo no hay un excadista y a Pelayo le ha tocado conocer al Pacha Espino y Alvarito García. «Me hablaron muy bien de la ciudad y el club y si ya lo tenía claro pues más decidido di el paso», cuenta.

Como es normal, baja a la Segunda para jugar. «Creo que aquí puedo tener continuidad; el club me ha demostrado esa confianza para dar ese paso», contesta antes de elogiar lo que se ha encontrado en El Rosal. «El grupo de jugadores es espectacular y muy parecido a lo que tenia en Vallecas. He hablado con el míster ayer y lo que veo es bueno: gente muy humilde, muy normal; el club tiene una estructura de Primera División. la plantilla me ha acogido muy bien pese a ser joven, todo muy familiar, la verdad», remata.

Hablando del míster, Garitano suele probar en muchos partidos con una defensa de cinco donde un chico como él no está muy acostumbrado. «Hasta día de hoy no he jugado nunca en línea de cinco en ningún club de los que he estado, pero me encuentro cómodo en cualquier perfil», aclara.

Lleva un año en el Rayo sin apenas protagonismo, algo que quiere retomar este año a pesar de perder una categoría por el camino. Su explicación a la temporada pasada la tiene. «Doy el paso de irme al Rayo para jugar en Primera, pero era consciente de que ya el equipo tenía a sus centrales muy consolidados; a pesar de ello, voy porque creía que me iba a servir aprender mucho de un vestuario como el de allí. Ahora, en verano, se ha decidido que salga cedido y creo que el Cádiz CF es idóneo para coger experiencia en el mejor momento», dice el muchacho de 22 años.

Dice estar para jugar pero sonríe cuando se le pregunta si se ve en el once este fin de semana en Anoeta. «Ojalá», sueña.

Por último, ¿se toma esta cesión al Cádiz CF de Segunda como un trampolín para acabar en el Rayo de Primera? «No, no lo pienso. Yo pienso en ayudar al Cádiz CF a subir a Primera porque es donde tiene que estar. Además, pensar muchas veces en el futuro no sirve porque a lo mejor no depende ni del Rayo, ni del Cádiz CF, ni de nadie». Y en eso lleva toda la razón. Al Cádiz CF no llega un cualquiera.

