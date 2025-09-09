«El Cádiz CF es el equipo perfecto para que Iuri Tabatadze explote»

«Estoy abrumado con la repercusión que ha tenido el fichaje de Iuri Tabatadze por el Cádiz CF. No exagero si digo que he contestado a unos 200 mensajes en las últimas horas». Son las palabras del leonés Héctor Fidalgo, un revolucionario del fútbol, intermediario y 'scouting' externo para clubes.

Si alguien conocía bien a Iuri Tabatadze antes de llegar al Cádiz CF era él. Y desde el primer momento de su llegada ya avisó en redes sociales como 'X' (antiguo Twitter) del potencial del futbolista georgiano. Eso sí, imposible era pensar en un estreno de tal calibre en su nuevo equipo y en España.

«Tenía 37 mensajes de Twitter (ahora 'X') diciéndome que era el mejor. Pensé... ¿Qué ha pasado? No daba crédito y entonces vi lo que hizo frente a la Real Sociedad B y lo entendí todo», señala Héctor Fidalgo a LA VOZ y CANAL AMARILLO. Al tiempo que reconoce: «Vi que no era titular en un principio y después me enteré de todo. Es espectacular».

Querida afición del Cádiz CF👇

Avisé de su juego de piernas,avisé de su pegada con ambas y avisé de la bomba que llegaba a la liga jjjj.

El principio de muchos más días...

Don Iuri TABATADZe 🇬🇪 🚀

Príncipe del Caúcaso 🤴 ⚽ https://t.co/IVWyyBc9MQ — 🦁🇪🇸 Héctor F 🔎⚽ (@hecfidal) September 7, 2025

Este conocedor del fútbol de Georgia no deja de reconocer que Iuri Tabatadze es un fichaje 'random', pero siempre ha tenido esperanza en que todo saldrá bien. A fin de cuentas, Héctor Fidalgo, con su conocimiento, es parte clave para que el georgiano brille ahora en La Tacita de Plata.

«Tiene una pegada increíble. Sale a izquierda y a derecha. Es de los jugadores más eficaces que he visto nunca, pues con poco te hace todo. El defensor no sabe por dónde va a salir, es impredecible y tiene un golpeo fantástico», señala. Y puestos a compararlo con algún jugador, Héctor Fidalgo añade: «Lo comparo con el golpeo de Wesley Sneijder. Es de ese estilo. También como Santi Cazorla, que lo mejor que tenía era que no se sabía por dónde iba a salir».

No es la primera vez que 'Tabata' sale de Georgia para iniciar una aventura en el mundo del fútbol. Fue en la temporada 2023/2024 al jugar cedido en el FC VIOn de Eslovaquia. De esa etapa recuerda: «Iuri Tabatadze jugó 15 o 16 en Eslovaquia. Lo vi dos o tres veces y es lo mismo que ahora. No toca bola, no va a presiones, pero mete la que coge. No tiene el ritmo competitivo de una gran Liga y por eso no va a la selección. Pero si coge ese ritmo competitivo, Iuri Tabatadze será titular en la selección georgiana».

«En Georgia ha sido Dios. Allí era muy superior y, aunque le va mal al ir a Eslovaquia, después ha madurado mucho hasta que se ha visto capaz de salir fuera. Es el prototipo de jugador georgiano, con trabajo y calidad máxima, pero le cuesta tácticamente. En la Liga de Georgia era superlativo», apunta sobre el exjugador del Iberia 1999, club al que llegó después de formarse en el Saburtalo.

Cierto es que Iuri Tabatadze, que finales del mes de noviembre cumplirá 26 años de edad, no domina el castellano, pero en su puesta en escena ya se le veía desenfadado, con picardía y con muchas ganas de aprender. Sabe que es la oportunidad de su vida. «El idioma no es ningún problema. Él es muy 'echao pa'lante', muy simpático y siempre quiere ganarse a la afición. También es muy visceral», apostilla Héctor Fidalgo.

Iuri Tabatadze ha caído de pie en el Cádiz CF. NACHO FRADE

«Iuri no va a bajar la competitividad»

Ahora mismo Iuri vive en una nube y el cadismo no se lo cree. «Soy rápido, explosivo y fuerte», llegó a decir el futbolista georgiano en su presentación. En condiciones normales, su espectacular aparición será difícil de mantener. Dio la victoria ante el Albacete Balompié 'in extremis' (2-1) y evitó en un abrir y cerrar de ojos la derrota del Cádiz CF con dos goles en San Sebastián (3-3). De lo contrario se convertirá en una auténtica estrella. De una u otra manera, el 'scouting' leonés afirma: «Bajará el nivel en cuanto a goles, pero no va a bajar la competitividad. Siente el fútbol y quiere progresar. No es el jugador europeo al uso».

Y manda un aviso a navegantes: «El Cádiz CF es el equipo perfecto para que Iuri Tabatadze explote. Digo ahora y no me voy a equivocar que es un jugador de Primera para equipos como Atlético, Villarreal o Sevilla FC. No va a completar los tres años de contrato en Cádiz (ha firmado hasta el 30 de junio de 2028). No es que vaya a salir inmediatamente, pero acabará saliendo porque tiene un potencial enorme. No queda aquí».

La última afirmación de Héctor Fidalgo, que celebra como nadie los goles y la explosión de Iuri Tabatadze en el Cádiz CF, es clara: «La va a reventar, ya lo dije, aunque no esperaba que tan rápido».