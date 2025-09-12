Garitano recuerda el mantra de este año

Gaizka Garitano ha hablado este viernes ante los medios como es habitual antes de un encuentro que para él, el de este sábado, es algo especial por aquello de medirse al Eibar, un club en el que ha estado y conoce bastante bien. El vasco aprovechó para repetir e insistir a la afición lo que tiene que tener este año con sus muchachos, paciencia. Los chavales son jóvenes, inexpertos y como ya dijo hace una semana en Anoeta, son casi un filial.

Comenzó aludiendo a las bajas con las que llega esta jornada y recordó la de Ontiveros, David Gil, Fali y De la Rosa. Del portero dijo que «progresa bien» y espera tenerlo disponible en un par de semanas, mientras que de Ontiveros manifestó que sigue con su recuperación. O sea, mal. Sobre el chaval de Huelva señaló que «podrá estar en mejores condiciones la próxima semana y que Fali retomará los entrenamientos en esos días». Además, añadió que «Joaquín sufre problemas en el aductor y que Kovacevic está en condiciones aunque volvió fatigado de su viaje».

Al entrenador cadista se le preguntó por lo que no se le va a parar de preguntar, su defensa, la línea más endeble de una plantilla hecha desde los cielos y desamparada en la tierra. «Tenemos futbolistas jóvenes que van a mejorar, requieren paciencia», señaló invitando al personal que no presione más de lo necesario a su inexperta muchachada defensiva.

Cree que el Eibar de Beñat conoce tanto a su equipo como él a ellos. «Nos conocemos bien, son un buen equipo y destacan más como conjunto que por individualidades», afirmó antes de destacar que »en Segunda no hay equipos que dominen todo el partido». Y sí, este Cádiz CF juega a una cosa fuera y otra en Carranza. «En casa tenemos confianza, pero sabemos que el Eibar será incómodo».

Habló de lo contento que está con sus chavales sin entrar a valorar el nivel deportivo. «No somos más ni menos que nadie en la categoría. Somos el Cádiz CF y la gente nos tiene que exigir, pero los demás también juegan. No somos más que el Eibar. Tendremos momentos buenos y momentos malos».

