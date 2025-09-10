Los nuevos ya plantean soluciones en el Cádiz CF

Cuatro jornadas se han celebrado de competición y en ese tiempo ya se percibe que hay asuntos que pueden cambiar de un momento a otro. Gaizka Garitano comenzó con una idea inicial en este nuevo proyecto del Cádiz CF. Idea inicial que se puede ver alterada en cualquier momento. Que el mercado de fichajes estuviese abierto condicionaba mucho durante el inicio liguero. Tanto que el entrenador vasco ponía en liza lo que tenía.

Con Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra; De la Rosa, Suso, Ontiveros; y Álvaro García Pascual salió de inicio en el estreno victorioso ante un Mirandés casi sin jugadores y en pleno proceso de reconstrucción (1-0). Aquella tarde fueron Álex, Brian Ocampo, Isaac Obeng y Roger Martí los que luego tuvieron minutos.

En Leganés (1-1) la novedad era que Ontiveros se quedaba en el banquillo y Sergio Ortuño entraba de inicio en el once titular, pasando Yussi Diarra a la mediapunta, con Suso por la derecha y De la Rosa a la izquierda. Un cambio por nombre en la alineación, pero varias modificaciones en la disposición de los jugadores. Algo que fue a más en la segunda mitad con las entradas de Alfred Caicedo, Brian Ocampo y Ontiveros por Sergio Ortuño, De la Rosa y Suso. Fue entonces cuando Gaizka Garitano ya empezó a utilizar la línea de tres centrales (el ecuatoriano Alfred Caicedo, situado en la zona central derecha, se colocaba junto a Kovacevic y Mario Climent) y dos carrileros. Las otras dos piezas fueron hombre por hombre y dieron un magnífico resultado.

Once titular del Cádiz CF ante el Leganés en Butarque. ARABA PRESS

Ante el Albacete Balompié (2-1) jugaron casi los mismos que en el estreno ante el Mirandés. Brian Ocampo en lugar del lesionado Ontiveros era la diferencia. Y muy bien que salió la jugada con el futbolista uruguayo entonado y decisivo. Ya en la segunda mitad eran Alfred Caicedo, Iuri Tabatadze, Isaac Obeng y Roger Martí los que tenían minutos, ahora con el georgiano como estrella. Una vez más se quedaba el entrenador del Cádiz CF sin agotar todas sus sustituciones.

Frente a la Real Sociedad B (3-3) tiró Gaizka Garitano de una defensa de tres a la hora de defender con Alfred Caicedo (por fin titular), Pelayo Fernández (recién llegado y al once) e Iker Recio debido a la baja de Kovacevic, seleccionado con Serbia Sub 21. Moussa Diakité, Yussi Diarra, Suso, Brian Ocampo y Álvaro García Pascual completaron el once titular. Una mala primera hora de la cita hicieron que Gaizka Garitano tomara cartas en el asunto con las entradas de Álex y Sergio Ortuño, y los recién fichados Efe Aghama, Iuri Tabatadze y Dawda Camara. Y fue el georgiano quien apareció de nuevo como héroe. Al fin sí utilizó el técnico vasco todos los cambios.

Iuri Tabatadze está dejando huella en este inicio de LaLiga Hypermotion. NACHO FRADE

Las posibles modificaciones

Vista la evolución del equipo, Gaizka Garitano ya tiene nuevos ingredientes y, aunque la base está ahí, los cambios empiezan a dejarse notar. Y son los siguientes

La portería: Víctor Aznar es el guardameta titular de este Cádiz CF hasta que David Gil se recupere totalmente de su lesión. Cuando llegue el momento tocará elegir.

La defensa: en la línea defensiva es intocable Bojan Kovacevic en el centro de la retaguardia. Por ahora es Iker Recio su acompañante, pero no se descarta que Pelayo Fernández gane enteros para acompañar al futbolista serbio. Y en caso de utilizar de nuevo la línea de tres centrales, entre Alfred Caicedo, Pelayo Fernández e Iker Recio se disputarán dos de los tres puestos para acompañar a Kovacevic. Jorge Moreno, todavía sin minutos, queda en la recámara.

Están siendo intocables Iza y Mario Climent como laterales o carrileros, pero Alfred Caicedo por la derecho puede dar el relevo al portuense en cualquier momento. Más improbable parece que el canterano Raúl Pereira le quite ahora el puesto a Mario Climent.

Alfred Caicedo busca un sitio en el once titular del Cádiz CF. ARABA PRESS

El centro del campo: la dupla Moussa Diakité - Yussi Diarra es la elegida por ahora, pero el rendimiento del segundo no termina de convencer en algunos encuentros. Ahí tiene el entrenador del Cádiz CF la opción de situar a Sergio Ortuño (como ya ha hecho), Álex (también ha sido alineado) o Joaquín (todavía sin debutar).

La segunda línea de ataque: Suso, líder de este Cádiz CF, es intocable a día de hoy en la segunda línea de ataque, ya sea como mediapunta o extremo derecho. Las otras dos plazas se las disputan Brian Ocampo, De la Rosa y Ontiveros, estos dos últimos con molestias físicas últimamente. Ahora bien, no pueden dormirse en los laureles porque Iuri Tabatadze y Efe Aghama han aparecido con tanta fuerza que en cualquier momentos son titulares.

La delantera: arriba es Álvaro García Pascual, y de manera absolutamente merecida, la gran referencia. Dawda Camara y Roger Martí aguardan su momento. Por ahora para suplir al delantero malagueño o, si vienen mal dadas durante un encuentro, para salir con más efectivos en la punta de lanza.