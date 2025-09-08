El Cádiz CF también se ilusiona con Efe Aghama

Ni una semana había transcurrido cuando Gaizka Garitano hizo debutar en San Sebastián a los tres últimos fichajes del Cádiz CF. Fue el pasado lunes cuando el club gaditano iba anunciando las incorporaciones de Efe Aghama, Pelayo Fernández y Dawda Camara. Al final de esa misma semana se enfundaban los tres la elástica amarilla en la visita a Anoeta para jugar ante el filial de la Real Sociedad.

Fue una tarde en la que el georgiano Iuri Tabatadze, que había debutado de manera inmejorable una semana antes al dar la victoria al Cádiz CF frente al Albacete con su gol 'in extremis' (2-1), eclipsó a todos los demás con su sensacional actuación. Tal es así que 'Tabata' marcó dos goles de bandera para evitar la primera derrota amarilla de la nueva temporada.

Pero el papel estelar de Tabatadze no impide ver cómo afrontaron los más nuevos sus estrenos. Las sensaciones son diferentes en todos ellos.

Pelayo Fernández, directo al once titular

La baja obligada de Bojan Kovacevic debido al compromiso internacional hizo que Gaizka Garitano tirara de inicio por Pelayo Fernández (22 años de edad). El entrenador del Cádiz CF situó al defensa cedido por el Rayo Vallecano en el centro de una defensa que esta vez no contaba con su líder natural.

Fue en una defensa de tres centrales en la que Alfred Caicedo e Iker Recio acompañaban a Pelayo Fernández, con Iza y Mario Climent por los laterales.

En esta primera toma de contacto, Pelayo Fernández le ganó la partida a Jorge Moreno, otro de los fichajes de esta temporada en el centro de la defensa. Un jugador que no viene entrando en los planes de Gaizka Garitano.

El resultado no fue ni mucho menos positivo porque la defensa del Cádiz CF hizo aguas. Ahora bien, no se debió únicamente a la actuación de la zaga (que no estuvo especialmente acertada). También se llegó a esa situación porque el centro del campo no estuvo fino (Moussa Diakité no jugó a su nivel habitual y Yussi Diarra estuvo desaparecido) y los extremos titulares (Suso y Brian Ocampo) no ayudaron en defensa.

Con tres goles recibidos, el debut de Pelayo Fernández con el Cádiz CF no fue el deseado, aunque disputó todo el encuentro. Cometió algunos errores importantes y no estuvo cómodo. Tocará seguir mejorando y adaptándose a la situación. Así lo reconocía el propio entrenador del Cádiz CF a la finalización de la cita liguera en San Sebastián.

Pelayo Fernández disputó los 90 minutos en su estreno como jugador del Cádiz CF. ARABA PRESS

El estreno esperanzador de Efe

Transcurría el minuto 54 de la cita, con 2-1 en el marcador, cuando Gaizka Garitano hacía tres sustituciones: Iuri Tabatadze por Alfred Caicedo, Sergio Ortuño por Yussi Diarra y Efe Aghama por Brian Ocampo.

El estreno de Efe Aghama fue ilusionante. A pesar de su juventud (21 años de edad), al extremo nigeriano se le notó desparpajo, velocidad y confianza en cada una de sus acciones.

Apenas llevaba algunos minutos con el Ceuta en LaLiga Hypermotion cuando el Cádiz CF decidió ir a por Efe Aghama en la recta final del mercado. Fichado por el club ceutí este verano, el futbolista africano ya se había enfrentado al Cádiz CF en Sanlúcar de Barrameda. Cala y sus hombres seguían muy de cerca al nigeriano y no iban mal encaminados.

No ha jugado ni medio tiempo con el Cádiz CF en la categoría de plata del balompié nacional, pero a Efe Aghama ya se le ve otra cosa. Su inexperiencia no le impide afrontar cada jugada con atrevimiento y desparpajo. Y si no le sale la jugada, el nuevo fichaje del Cádiz CF vuelve a intentarlo.

Efe Aghama se estrenó con éxito en el Cádiz CF. ARABA PRESS

En esos minutos se le vio buena conducción de balón y una velocidad endiablada. Tanto que estuvo presente en varias acciones de peligro, siendo una baza más que importante en los contragolpes. El filial de la Real Sociedad lo sufrió en sus carnes. Más de una vez intentaban detenerlo los jugadores del 'Sanse' por una u otra vía.

A todo ello, por si fuera poco, le suma el sacrificio defensivo y el compromiso con el equipo. Efe Aghama subió y bajó constantemente, y eso lo agradecieron los defensas. Suso y Brian Ocampo, con un talento innegable, no aportan eso cuando están sobre el rectángulo de juego.

Habrá que ver, eso sí, si esa notable carta de presentación continúa durante las siguientes jornadas. Y si es más un jugador de refresco que un titular indiscutible. Todo eso lo irá dictaminando el tiempo.

A fin de cuentas, y de no ser por Iuri Tabatadze, muchas miradas estarían puestas en él tras su primera toma de contacto como cadista.

El Cádiz CF ha pagado por su incorporación y el movimiento no parece ser nada malo. Apunta maneras.

Dawda Camara: un recambio en la recta final

Dawda Camara fue el que tuvo menos minutos de los tres últimos fichajes. El delantero catalán de 22 años de edad (a finales del presente año cumplirá 23), aunque con nacionalidad de Mauritania, entró por Suso en el 72'.

Al principio no fue el único delantero centro nato porque también estaba Álvaro García Pascual sobre el rectángulo de juego, pero el malagueño dejó diez minutos después su sitio a Álex y Dawda Camara se quedó como principal referencia del Cádiz CF en la punta de lanza.

El espigado ariete pasó desapercibido por San Sebastián. No dispuso de ocasiones claras, pero demostró poderío físico. No estuvo ni mucho menos al nivel de su compañero Efe Aghama ni, obviamente, al de Iuri Tabatadze, pero hay que dar tiempo para que su adaptación sea una realidad.

El delantero Dawda Camara disputó los últimos minutos del encuentro liguero. ARABA PRESS

Al final los tres jugaron en un equipo que contó con otras caras nuevas de esta temporada que ya habían debutado. Fueron los casos de Alfred Caicedo, Yussi Diarra, Suso y Álvaro García Pascual más los recambios Sergio Ortuño e Iuri Tabatadze.

Si a todo ello se suma que Víctor Aznar y Moussa Diakité subieron desde el filial y que Iker Recio y Mario Climent llegaron en el último mercado de invierno, el Cádiz CF únicamente contaba con Iza y Brian Ocampo, más la entrada posterior de Álex, como veteranos de un equipo reconstruido. Un Cádiz CF con otra cara bien distinta.