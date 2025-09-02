Los tres últimos fichajes del Cádiz CF: el análisis de Cala

Juan Cala analizó las tres últimas incorporaciones del Cádiz CF en el mercado. Tres futbolistas (Pelayo Fernández, Efe Aghama y Dawda Camara) que llegaron el último día del mercado.

Sobre Pelayo Fernández, el central que viene para reforzar la zaga cadista, Cala explicó: «Buscábamos un central diestro que pueda jugar en el perfil izquierdo y que tuviera una buena salida de balón. Teníamos la opción de Pelayo porque nos daba esos registros». Y añadió: «Es un jugador de gran envergadura, que por su trayectoria, al haber estado en la cantera del Barça, tiene buen trato de pelota».

El extremo Efe Aghama será presentado este miércoles y el director deportivo del Cádiz CF dijo sobre él: «El debut de Efe en el Ceuta y los minutos que hace en Segunda te hacen ver el jugador que puede llegar a ser». Sin lugar a dudas, una apuesta de futuro para disfrutar en el presente.

Respecto a Dawda Camara, el coordinador de la dirección deportiva señaló: «Buscábamos un delantero que tuviera envergadura y él reúne las condiciones».