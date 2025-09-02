Suscríbete a
ABC Premium

Fichajes Cádiz CF

Los tres últimos fichajes del Cádiz CF: el análisis de Cala

LALIGA HYPERMOTION

El director deportivo del Cádiz CF detalla cómo son el central Pelayo Fernández, el extremo Efe Aghama y el delantero Dawda Camara

La foto final: así queda la plantilla del Cádiz CF 2025/2026

Los jugadores del Cádiz CF que han tenido ofertas para salir

Efe Aghama será presentado oficialmente este miércoles.
Efe Aghama será presentado oficialmente este miércoles. CÁDIZ CF

R. López / A. Valimaña

Cádiz

Juan Cala analizó las tres últimas incorporaciones del Cádiz CF en el mercado. Tres futbolistas (Pelayo Fernández, Efe Aghama y Dawda Camara) que llegaron el último día del mercado.

Sobre Pelayo Fernández, el central que viene para reforzar la zaga cadista, Cala explicó: «Buscábamos un central diestro que pueda jugar en el perfil izquierdo y que tuviera una buena salida de balón. Teníamos la opción de Pelayo porque nos daba esos registros». Y añadió: «Es un jugador de gran envergadura, que por su trayectoria, al haber estado en la cantera del Barça, tiene buen trato de pelota».

El extremo Efe Aghama será presentado este miércoles y el director deportivo del Cádiz CF dijo sobre él: «El debut de Efe en el Ceuta y los minutos que hace en Segunda te hacen ver el jugador que puede llegar a ser». Sin lugar a dudas, una apuesta de futuro para disfrutar en el presente.

Respecto a Dawda Camara, el coordinador de la dirección deportiva señaló: «Buscábamos un delantero que tuviera envergadura y él reúne las condiciones».

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app