Suso: «He renunciado a todo por estar en el Cádiz CF»

Empieza la temporada, septiembre ya está aquí y vuelven las entrevistas mensuales a los jugadores de la primera plantilla del Cádiz CF. Por los micrófonos de la Cadena Ser (Radio Cádiz) el primero en pasar ha sido Suso, el hombre llamado a liderar este nuevo proyecto del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion. La entrevista ha tenido lugar en el restaurante Arsenio Manila de la capital gaditana.

Suso al fin ha podido enfundarse la elástica del primer equipo del Cádiz CF. Lo hace después de terminar su etapa en el Sevilla FC y después de una carrera deportiva alejado del club en el que se curtió. El de su Cádiz natal. Una trayectoria que le ha hecho pasar por diferentes países y formar parte de la selección española.

«Creo que el ascenso del Cádiz CF es el sueño y el objetivo de todos. El Cádiz tiene que estar en Primera», señaló con contundencia el futbolista gaditano en su vuelta a los orígenes. Más ilusión es imposible tener.

En esta primera toma de contacto ha sido titular con Gaizka Garitano y como veterano no duda en señalar: «Nosotros intentamos que los compañeros se adapten. Si entienden eso es mucho más fácil todo lo demás».

Si está en el Cádiz CF es porque «estoy donde quería estar y eso es lo más importante. Yo le había dado mi palabra al presidente y yo le dije que mi sueño era volver al Cádiz CF». Y apostilló: «He renunciado a todo por estar en el Cádiz CF».

«Le dije al 'presi' que Álvaro García Pascual iba a ser un buen fichaje»

Y es que, aunque es el fichaje estrella, Suso sabe de sobra qué es el Cádiz CF. Algo que le puede explicar a Iuri Tabatadze, el jugador del momento en La Tacita de Plata e incluso en LaLiga Hypermotion. «Ha entrado perfecto. El otro día le dije que me echara el Euromillón porque seguro que le toca», señaló entre risas. Al tiempo que recalcó la competitividad del futbolista georgiano: «Me gustó que dijo que todavía no estaba bien, que es verdad, porque acaba de llegar. Tiene que ir entrando poco a poco y eso el míster lo está haciendo muy bien. Él también por asumir su rol».

Pero más allá de Iuri Tabatadze, Suso se detiene en Álvaro García Pascual, el delantero con el que la temporada pasada evitó el descenso del Sevilla FC a Segunda. Ahora vuelven a ser compañeros en el Cádiz CF. «Cuando me preguntó el presi el curso pasado se lo dije. Le dije que Álvaro García Pascual iba a ser un buen fichaje. Aunque empezó a pie cambiado, siempre supe que iba a ser un buen fichaje», aseguró Suso.

Pero tampoco se olvida de jugadores de su corte como Ontiveros, Brian Ocampo o Efe Aghama. «Los buenos siempre se entienden. Eso es es inevitable. Son jugadores diferentes».

Con quien no podrá coincidir finalmente es con otro gaditano como Chris Ramos, ahora en el Botafogo. «Él me lo dijo: 'ahora que has llegado tú, me tengo que ir'. Es un muy buen chico».

Suso lidera el nuevo proyecto del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

La buena sintonía con el entrenador del Cádiz CF

Pupilo de varios entrenadores de altísimo nivel, Suso destaca sobre Gaizka Garitano: «He estado con Mendilibar en el Sevilla FC y te diría que se parecen, pero Gaizka es un poco más tranquilo que 'Mendi'. Lo veo un poco más híbrido. Eso sí, es honesto y sincero. Así lo veo en todas las charlas que tenemos».

Con Gaizka Garitano espera saborear el ascenso a Primera con el Cádiz CF, su equipo del alma. «Yo creo que el grupo es muy sano. Por grupo no va a ser», puntualiza.