Manuel Vizcaíno: «Si Suso viene a pasearse al Cádiz CF es carajote y él no lo es»

Mucho ha dado que hablar la reciente entrevista realizada a Manuel Vizcaíno en 'El rincón del Yuyu'. El presidente del Cádiz CF no se mordió la lengua y comentó diferentes asuntos del club. Y ahí no podía faltar el fichaje de Suso, un futbolista que vuelve a casa como un auténtico líder y con mucho fútbol en sus botas. El gaditano no viene a retirarse.

Así lo explica el presidente del Cádiz CF. «Si Suso viene a pasearse es carajote y Suso no es carajote», señaló justo antes de apostillar: «Con lo que ha dejado por ahí tirado, empezando por el Sevilla FC, lo que le ofrecían en Arabia y equipos de Primera que lo han estado llamando para irse, si Suso lo ha desechado es que es carajote y no, Suso no lo es».

Manuel Vizcaíno no tiene dudas sobre un futbolista que fue presentado con todos los honores hace casi una semana: «Suso viene al Cádiz CF a jugársela y a dar la cara por su equipo. Él ha querido hacerlo, ha salido de él».

Suso junto a Juan Cala en su presentación como nuevo jugador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

«Suso viene al Cádiz CF porque quiere»

La llegada se ha cerrado después de algún que otro intento que no se acabó dando en el pasado. «Llevo años hablando con Suso. Él ha dado el paso en contra de la opinión de su padre, su madre, su agente y de todos. Viene al Cádiz CF porque quiere y a partir de ahí un futbolista de su nivel, que viene comprometido, es algo a tener en cuenta», valora el dirigente sevillano.

En el 4º Episodio de EL RINCON DEL YUYU, MANUEL VIZCAÍNO, Presidente del @Cadiz_CF confiesa cual ha sido su pecado mas grave al frente de la entidad cadista.

A fin de cuentas, y tal y como asegura Manuel Vizcaíno: «Si sale mal, pues sale mal porque el fútbol es así, pero Suso viene al Cádiz CF comprometido, a dar la cara y a liderar un proyecto como un líder que es. Tiene mucha personalidad y se peleará conmigo mucho por el bien del Cádiz CF».