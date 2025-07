El primer gol de Suso

Llegó y convenció, o no. No tenía por qué hacerlo, Suso ya había dado un paso adelante regresando al equipo de su ciudad y hasta el momento no tenía que convencer a absolutamente nadie de su fichaje. Porque el simple hecho de rechazar a seguir jugando en Primera División, con oferta del Sevilla encima de la mesa, o a hacerse multimillonario en Arabia Saudí, ya son motivos más que de sobra para mostrar su compromiso con el amarillo y el azul.

Suso se presentó en su estadio, ese «que ví derribar hace unos años». Unas 2.000 personas le dieron la bienvenida a aquel chaval de 15 años que se fue a Liverpool a hacerse futbolista. Casi 20 años después ha regresado tras triunfar en la Premier, el Calcio y La Liga, lo hace «en un buen momento personal» y con mucho fútbol aún por delante.

Porque como él mismo dice, «yo tenía ofertas para seguir en Primera o irme a Arabía pero quería venir al Cádiz». Una muestra de que ni mucho menos viene a colgar las botas en tierras gaditanas. Que a Suso le queda mucho fútbol es tan obvio como que es el gran fichaje del Cádiz CF en las últimas temporadas.

Una presentación junto a Juan Cala. Manuel Vizcaíno, habitual en las grandes ocasiones del Cádiz CF por ser el presidente, prefirió dar protagonismo al lebrijano, al que ha dado poderes esta temporada siendo su mano derecha a la hora de incorporar y dar salida a jugadores. Sorprendió la imagen de Cala junto a Suso, pero quizás es también una postura inteligente por parte del club de cara a dar su sitio a sus responsables deportivos y restar exposición pública al propio presidente.

Palabras de absoluta franqueza por parte del recién fichado jugador cadista, procedente del Sevilla FC. Con la naturalidad y su acento gaditano por bandera, Suso explicó las cosas con calma, destacando que viene a sumar, a hacer del Cádiz un equipo que aspire a todo e intentar que estar arriba recordando las dos malas temporadas que suma el conjunto gaditano.

«Quise venir en enero pero las circunstancias lo impidieron». Una frase que dice mucho del jugador y que fue uno de los remates a gol que dio en su puesta de largo en el Estadio. Pero quizás una de las frases clave del jugador fue cuando le cuestionó por estos años siguiendo al Cádiz desde la distancia, explicando que «he hablado muchísimo con Manolo (Vizcaíno) y Juan Cala, del Cádiz y de otras cosas». La frase más reveladora de Suso hacía referencia a su cadismo sin alardes, esos que muchos necesitan para decir que son más gaditanos y seguidores del equipo que otros. «No he demostrado mi cadismo tanto como otros en estos años pero siempre he seguido al Cádiz porque soy cadista, me he criado aquí y he jugado en las categorías inferiores».

Porque no es más cadista el que lo dice y lo expresa, sino el que lo lleva dentro y el que lo recalca cuando hay que hacerlo. Y Suso ha demostrado su enorme cadismo cuando tiene 32 años, le queda mucho fútbol por delante y tenía ofertas para seguir jugando al máximo nivel y cobrando mucho más. El gaditano ya ha marcado el primer gol, cierto es que tenía el balón en la línea solo para empujarlo ante una afición que ya está entregada con él.

Ahora queda seguramente lo más complicado, demostrar su liderazgo sobre el terreno de jugo, siendo el baluarte de un Cádiz que aspire a todo esta próxima temporada. Esa será la segunda parte de la historia de Suso en el Cádiz. La primera ya está más que superada y lograda, queda la que mayor destreza requiere. La exigencia y la responsabilidad es alta pero no insuperable para el futbolista gaditano.