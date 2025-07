Suso al ser presentado con el Cádiz CF: «Soy la persona más feliz del mundo»

Suso ya ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz CF. La estrella y baluarte del equipo amarillo para la próxima temporada ha cumplido un sueño, pues su pasión por el club de su ciudad está fuera de toda duda. Y así lo ha dejado claro con sus primeras palabras. «Creo que en este momento no hay una persona más feliz que yo en el mundo», señaló el futbolista gaditano.

Procedente del Sevilla FC, club al que dejó en Primera, y después de una extensa y prolífica trayectoria lejos de La Tacita de Plata, llega la hora de la vuelta para Suso. «Era una idea fija, un sentimiento. Yo quería volver en un buen momento personal. Creo que nunca he echado cuenta al momento del club, porque yo tenía claro lo que quería hacer. Viene un año muy duro de trabajo, aunque va a ser un año muy bonito», aseguró. Y apostilló acompañado de Juan Cala, miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF: «Lo he puesto todo para estar aquí».

Y ahí explicó cómo se fraguó su fichaje por el Cádiz CF. «Ha sido bastante largo. He hablado un millón de veces con Juan (Cala) y con Manuel (Vizcaíno). Es una cosa de hace mucho tiempo atrás. Quise venir en enero, pero las circunstancias no se podían dar. Una vez que se ha dado el momento, ellos sabían que no había ninguna duda. Para mí era lo más importante. Yo soy de aquí y me he criado aquí», apuntó en una rueda de prensa en la que también estaba presente Mario Fuentes, nuevo miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF.

Aclamado como una estrella en su vuelta

Justo antes de saltar al rectángulo de juego, donde esperaban a Suso miles de cadistas entusiasmados, el flamante fichaje del Cádiz CF destacó: «He hablado con el míster un par de veces. Hablé también en enero, ya que era un sentimiento que yo tenía y quería que el estuviera seguro de que yo pudiera venir. He hablado dos o tres veces con él». Y es que su incorporación se cocinó a fuego lento.

Ahora Suso ya está aquí y reseña: «Es una etapa bonita y cada etapa es diferente. En el Liverpool me estaba haciendo un hombre, en Milán me creé el nombre, aunque el del Cádiz CF es el reto más bonito, más especial y más diferente de mi carrera».

Por ello no elude la responsabilidad y apunta: «Es el momento de cambiar todo y el club está haciendo por cambiar muchas cosas. Es para estar ilusionado porque se están dando las cosas para que sea un año bonito».

Una decisión tomada con el corazón

Y apostilla que no está en el Cádiz CF ni en Cádiz para colgar las botas de manera prematura. «Podrían pensar eso si hubiera venido más tarde. Creo que he demostrado que podría estar en 20 millones de sitios. Dudar del tema económico es impensable. Me ofrecían diez veces más que aquí. Es un tema de corazón», insiste.

En cuanto a su renovación con el Sevilla FC, Suso aseguró: «Le dije al Sevilla FC que tenía las ideas muy claras, que se lo agradecía pero creo que mi ciclo allí se acabó. He pasado seis o siete meses malos y he podido demostrar que no era un tema deportivo. Me he ido muy contento y creo que la gente está contenta».

Y terminó hablando de un posible ascenso del Cádiz CF a Primera. «Esta temporada tenemos que estar ahí arriba. No te voy a decir directamente, pero el Cádiz CF tiene que estar ahí metido y luchar por ascender porque el Cádiz CF tiene que estar en Primera», apostilló. Más cadista, imposible.