Kovacevic, único de los ausentes en Anoeta que volverá el sábado

Muy optimista se le veía la pasada semana a Gaizka Garitano si echaba la vista la frente. El entrenador vasco sospechaba con positivismo que para esta semana y días previos al encuentro de su equipo en Carranza ante el Eibar podría ya estar contando con, al menos, tres de los cuatro lesionados que se quedaron en casa y no acudieron al encuentro ante el 'Sanse' de Ion Ansotegi.

Pues bien, pasados unos días, por El Rosal no hay señales que inviten a pensar que Garitano tiene a más jugadores a su disposición. Eso sí, la buena noticia esperada ha sido el regreso de Bojan Kovacevic tras su paso por la selección serbia sub'21, con la que disputó 30 minutos en un amistoso ante la selección gala.

El resto seguirá en el dique seco al menos una semana más. Se trata del portero David Gil, el defensa veterano Fali y el joven extremo De La Rosa. De todos ellos, el entrenador cadista vaticinó que su vuelta a los entrenamientos, que no a la competición, iba a ser «enseguida», algo que no lo está siendo.

Más preocupa la situación de Javier Ontiveros. Como es sabido, el jugador malagueño ya acabó lesionado la temporada pasada y al arranque de la presente campaña ha vuelto a caer en la enfermería después de aparecer, día sí y día también, con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha. Siembre dudas el estado físico de un jugador que se antoja clave este año para que el Cádiz CF pueda tener esperanzas mínimas de pelear por los 'play off' de ascenso. Esas dudas, además, están acrecentadas por las repetidas palabras que pronunciaba el propio Garitano en la recta final del curso pasado: «molestias crónicas».

