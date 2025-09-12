Tabata ya es un titi de 'Cádi'

El nota no es que haya caído de pie, es que el nota es más de 'Cádi' que el Beni. El georgiano ya tenía al cadismo en su bolsillo desde el primer día que marcó el gol de la victoria ante el Albacete, pero es que en San Sebastián se terminó de meter al aficionado neutro con sus dos goles que sirvieron para rescatar a un equipo ahogado.

De él habló este viernes Garitano, el entrenador que le debe la titularidad este sábado ante el Eibar por mucho que piense que es mejor de revulsivo o de lo que vea. Es más, está obligado a meter de inicio a Tabata después del repetido pasotismo de Ocampo, que igual un banquillazo le sienta de categoría para observar como un recién llegado se desvive igual corriendo para un campo que para otro.

Consciente del revuelo formado alrededor de su mejor jugador en estos momentos, el preparador vasco animó a la gente a no lanzar las campanas al vuelo con un jugador que se está adaptando de la mejor manera posible a una ciudad que está a un reprise de hacerle una estatua. «Al menos ya se sabe los nombres», dijo Garitano en referencia a la integración del jugador de moda en Cádiz.

Además, recalcó que no hay que cargarle de responsabilidad en la zona de ataque por mucho que el nota dispare marque cada vez que puede. «No es ese tipo de jugador siempre. Si no, no estaría aquí. Está con confianza, pero no debe caer la responsabilidad ofensiva solo en él», explicó prudente.

Y mientras tanto, el 'chavea' se va a la playa de La Victoria con su sillita como Dios manda. Solo le falta el diario para convertirse en el titi de 'Cádi'.

'Yo soy el titi de Cai, el inconfundible, más chulo imposible, que lo mismo te quita un fregao que cambia un fusible. Que soy apañao, apañao, apañao, apañao...'. Grande.

