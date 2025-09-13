Beñat San José: «En absoluto hemos merecido perder»

El Cádiz se llevó los tres puntos en un partido en el que el Eibar apretó y tuvo ocasiones manifiestas para poner contra las cuerdas a los amarillos. Beñat San José, técnico armero, acudía a rueda de prensa tras el pitido final y lamentaba que el dominio de los suyos no se hubiera traducido en conseguir algún punto en su visita a la Tacita de Plata. «Hemos hecho un buen partido y creo que los inicios de ambas partes han sido nuestros. Hemos dominado el partido, el plan nos ha salido de cabo a rabo. Estoy satisfecho con los jugadores, en mi opinión en absoluto hemos merecido perder«, manifestaba el entrenador.

Además, destacaba el talento ofensivo de los amarillos. «Que el Cádiz en su casa, que te meta un gol con Suso, entra dentro de la lógica. Felicito a los jugadores porque hemos jugado muy buen fútbol, pero al mismo tiempo hay que ajustar más esas finalizaciones. La última no sabemos ni como no ha entrado», explicaba haciendo alusión a la ocasión que despejaba Víctor Aznar para mantener la ventaja de los amarillos en el marcador.

En una rueda de prensa breve, San José finalizaba subrayando que «el Cádiz es un equipo muy táctico con buenos individualidades». Sin duda, un entrenador orgulloso del juego de su equipo y contento con el rendimiento ofrecido, pero que lamentaba no haber podido sacar algo positivo en Cádiz. Un cuadro férreo y molesto que fue superado por la zurda de Suso y la espectacular actuación de Víctor Aznar bajo palos.