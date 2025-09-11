El enésimo reencuentro de Gaizka Garitano con 'su' Eibar

Para Gaizka Garitano, «siempre será especial jugar ante el Eibar». El entrenador vasco del Cádiz CF siempre será una leyenda en Ipurua porque con él en el banquillo, la escuadra armera pasó de la extinta Segunda B a Primera en un par de temporadas, de 2012 a 2014. Dos ascensos consecutivos, el segundo de ellos indescriptible porque por primera vez subía el Eibar a la máxima categoría del balompié nacional.

El técnico de Derio (Vizcaya) también fue el entrenador de la primera temporada entre los grandes (2014/2015). Aquella temporada se descendió sobre el rectángulo de juego, aunque al final se salvó la categoría debido al descenso en los despachos del Elche. Sin embargo, Gaizka Garitano no continuó la siguiente temporada.

Pero tan bueno fue el recuerdo que Gaizka Garitano dejó en Eibar que regresó años después para tratar de devolver al equipo eibarrés a Primera. En ambos cursos (2021/2022 y 2022/2023), los armeros se quedaron a las puertas de retornar a la máxima categoría. Se les escapó en el último instante por la vía directa y a través del 'play off' de ascenso. Y ahí se terminó la segunda etapa del actual entrenador del Cádiz CF en su rival del próximo fin de semana.

Por si fuera poco, Gaizka Garitano también fue centrocampista del Eibar en dos etapas, quedándose el último año (2004/2005) a un paso de subir a la elite. Fue la temporada del histórico ascenso del Cádiz CF en Chapín, campaña en la que Celta y Deportivo Alavés acompañaron a los gaditanos en la subida. Hubiese sido la primera vez que el Eibar ascendiera a Primera, algo que logró menos de una década después con el vizcaíno a los mandos desde el banquillo y ya como entrenador.

«He estado muchos años allí, y siempre es especial jugar contra ellos», siempre recalca Gaizka Garitano cuando le toca volver a medir sus fuerzas con los armeros. Un club en el que también ha dejado un grato recuerdo Patxi Ferreira, segundo entrenador del Cádiz CF, cuando acompañaba a Gaizka Garitano.

🎖 El pasado sábado homenajeamos a Gaizka Garitano, Patxi Ferreira e Iñaki Lafuente. MUCHAS GRACIAS por todo lo que nos habéis dado 🙏 pic.twitter.com/sI0OR6iXkQ — SD Eibar (@SDEibar) January 30, 2017

Un balance positivo

Hasta siete veces ha sido el actual entrenador del Cádiz CF adversario del Eibar desde que es técnico y el balance no es negativo. Tres victorias, dos empates y una derrota es el balance general en este sentido.

En la temporada 2016/2017 fue la primera vez que el Eibar fue el oponente de Gaizka Garitano siendo entrenador. Con el técnico vasco ya fuera de Ipurua, el Dépor venció a la escuadra armera con un gol de Lucas Pérez, de penalti, en la recta final (2-1). Eso sí, en la segunda vuelta llegó su única derrota hasta la fecha frente a los azulgranas (3-1 en Ipurua).

Con el Dépor jugó frente al Eibar en Primera y en esa categoría también lo hizo a cargo del Athletic. Cuatro encuentros que se reparten en la victoria de la temporada 2018/2019 (1-0), el triunfo del curso 2020/2021 (1-2) y los dos empates del ejercicio 2019/2020 (0-0 en el Nuevo San Mamés y 2-2 en Ipurua).

La última vez que Gaizka Garitano se vio las caras con el Eibar fue la temporada pasada y ya en Segunda. Fue en la segunda vuelta de la competición y la cita terminó en tablas y sin goles en tierras gaditanas.

Gaizka Garitano junto a Patxi Ferreira durante el último Cádiz - Eibar. ANTONIO VÁZQUEZ

Ahora toca volver a reencontrarse con un pasado que jamás podrá olvidar el entrenador del Cádiz CF. En Ipurua Gaizka Garitano saboreó el éxito y más de una vez se quedó a las puertas de repetirlo. Cuatro etapas, eso sí, que le han servido para curtirse y ser quien es hoy en día.