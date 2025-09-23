Se desata la locura en Ceuta para acompañar a su equipo en Cádiz

El recién ascendido Ceuta, y que este pasado domingo conseguía su segunda victoria en el Alfonso Murube, está levantando muchísima expectación y afición en la ciudad autónoma que ha recuperado para la localidad caballa el fútbol profesional tras muchos años en la desaparecida Segunda División B y más recientemente Primera RFEF.

Como es sabido, este domingo el Ceuta visita a partir de las cuatro y cuarto de la tarde el estadio Carranza y por lo que se está viendo desde este martes no estará solo una vez que el club caballa ha puesto a la venta las entradas para el encuentro en la capital gaditana.

La venta de las entradas se han puesto en la tienda del club a las 10:30 horas, y desde mucho tiempo antes -incluso desde la madrugada- ya se observaban grandes colas haciendo guardia para conseguir su entrada desde las cinco de la mañana.

Como es habitual, el Cádiz CF puso a disposición del Ceuta un total de 380 entradas que se van a quedar cortas con toda seguridad. Cada abonado del Ceuta puede adquirir dos entradas para este enfrentamiento, siempre presentando su abono y su DNI, todo en la tienda del club nada a través de la web.

De momento, las entradas del lado visitante son 380, pero otros esperarán la oportunidad de conseguirlas a través de la web del conjunto amarillo, que por su parte ha sacado una promoción para sus abonados de 3x1 en todas las gradas hasta este miércoles.

Como se ve, muy pocos aficionados ceutíes quieren perderse este histórico encuentro en una ciudad cercana como Cádiz. Es tanta la demanda de la afición caballa que han sido muchos los aficionados, apostados en la cola, que se han quedado del poco número de localidades que la directiva cadista ha ofertado a la hinchada rival.

La fiebre caballa ha llegado a tanto que hasta el propio entrenador del equipo, José Juan Romero, se ha hecho eco a través de su cuenta de X de las grandes colas que existían desde la madrugada alabando el gesto de sus seguidores. «No tratéis de entenderlo» se podía leer sobre una imagen de las colas que el técnico ha subido a la red social antes conocida como twitter, donde también ha añadido: «¿Qué locura es esto, Ceuta? Cuando traten de explicarse porque estamos fuera del mapa, esta es la respuesta … los tienen tan grande que hubo que ubicarlos aparte. Vamos todos juntos y juntos todos», señaló el entrenador de Gerena y que verá el encuentro desde la grada de Carranza al estar bajo una sanción de cuatro encuentros.