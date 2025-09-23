Promoción especial para abonados este domingo

El próximo domingo 28 de septiembre, el Cádiz CF recibirá a la AD Ceuta a partir de las 16:15h, en un partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

Para este encuentro, se ha lanzado una promoción especial para abonados, que podrán retirar tres entradas al precio de una, disponible únicamente el lunes, martes y miércoles, y aplicable en todas las gradas del estadio.

Los precios habituales de las localidades son:

Tribuna alta 80€

Tribuna baja 95€

Preferencia baja 60€

Preferencia alta 50€

A partir del jueves, las entradas se pondrán a la venta para el público en general, desapareciendo la promoción.

La venta será exclusiva por internet en la web del club. Para más información, los aficionados pueden contactar con el teléfono 956 00 00 11.

Horario de atención al socio:

Lunes: 16:00 a 18:00h.

De martes a viernes: de 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h.

Sábado: de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h.

Domingo: de 11:15h hasta el inicio del encuentro.