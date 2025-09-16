Y llegaron los lunes

Ya estaban tardando y ya han llegado los partidos los lunes por la noche en Carranza. Será con motivo de la décima jornada en la que el Cádiz reciba al Burgos el próximo lunes 20 de octubre a partir de las ocho y media de la tarde.

Hasta el momento, el conjunto gaditano ha jugado en fines de semana, salvo en la segunda jornada en Leganés que lo hizo en viernes, a pesar de que muchos horarios no han sido los más indicados, comenzando con el encuentro inaugural en Carranza que se jugó a las siete de la tarde en plena ola de calor.

Poco antes de recibir al Burgos, el Cádiz jugará la novena jornada, también en su feudo, ante el Huesca el domingo 12 de octubre a las seis y media de la tarde. Algo más intempestiva y compleja será la anterior puesto que en la octava jornada a los de Garitano les toca volar a Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas el domingo 5 de octubre a partir de las nueve de la noche -hora peninsular-. La séptima jornada se jugará en Carranza el domingo 28 de septiembre a las cuatro y cuarto frente al Ceuta, mientras que este próximo domingo, en La Rosaleda, Málaga y Cádiz disputarán un derbi andaluz marcado para el 21 de septiembre a las seis y media de la tarde.

Más temas:

Cádiz

Burgos