Las bajas y las dudas de Garitano: ¿llega Suso?

Faltan dos días para el duelo contra el Burgos y Gaizka Garitano aún no sabe con certeza la lista de jugadores disponibles al completo de la que podrá disponer. Fali y Alfred Caicedo son bajas seguras, y luego encontramos la situación de otros futbolistas como Suso, del que el técnico ha confirmado que «está mejor, ha entrenado durante la semana». Sin desvelar nombres, manifestó que hay otros que «tenemos que ver si llegan o no llegan».

Cabe recordar que José Antonio de la Rosa se incorporó con el grupo y entrenó con normalidad, y Joaquín González también está ejercitándose con normalidad. Una situación que acerca a Gaizka Garitano a la total disponibilidad de sus piezas, aunque no al máximo. Eso sí, el once del lunes podría ser el de más difícil confección para el técnico después que futbolistas no habituales en el comienzo liguero dieran un buen rendimiento.

Uno de ellos fue Raúl Pereira. «Aprovechó la oportunidad. Esa es la idea. Confiamos mucho en todos, aunque siempre tienes que pagar algún peaje. Pero estamos dispuestos a ello. Si se lo ganan, no le vamos a quitar lo que se han ganado», explicaba Garitano confirmando la política de cantera y de jóvenes que están aplicando en la entidad. Por otro lado, de Jorge Moreno dijo que «estuvo en la línea del equipo», y recordó que «tenemos que confiar en Jorge y en Pelayo porque lo vamos a necesitar en el transcurso de la temporada. Todos deben estar preparados para jugar».

Siguiendo con los nombres propios, de Yussi Diarra afirmaba que «puede dar mucho más, tiene una mejor versión. Hace una labor muy buena, tiene llegada y es polivalente. Puede jugar de mediapunta o de ocho. Le falta soltarse y llegar más arriba. Estoy contento, pero tiene que sacar su mejor versión». Por lo tanto, el técnico espera una mejoría notable en el juego del maliense, al que conoce «porque lo tuve en Lezama».

Una serie de factores que ponen las cosas muy complicadas para el técnico a la hora de confeccionar un once. «Un entrenador desea que llegue el domingo y no saber qué alineación sacar. No dependemos de ningún jugador, el grupo es fuerte, y eso es lo más importante en esta categoría. A veces no es tan importante con quién empiezas el partido, sino con quién acabas«, aseguraba.