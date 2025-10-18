Sergio Ortuño: «El proceso de adaptación se está viendo ahora»

Es muy difícil destacar a un futbolista del Cádiz por encima del resto en la victoria de los amarillos sobre el Huesca. Fue un triunfo de grupo, en el que todos y cada uno de los implicados pusieron toda la carne en el asador a nivel de intensidad y ganas para auparse hasta el liderato de la categoría de plata. Aunque, sí hubiera que elevar a un jugador, ese podría ser perfectamente Sergio Ortuño. El centrocampista entendió a la perfección lo que el partido pedía, asistió a Iuri Tabatadze y formó un doble pivote excelente junto a Álex Fernández.

En una entrevista para Onda Cádiz, el jugador amarillo reconocía que «he tenido un proceso de adaptación estos tres últimos meses que se está viendo ahora. Entrené muy duro e hice autocrítica». Y lo cierto es que le ha funcionado porque ahora parece indiscutible para Gaizka Garitano. «He ido puliendo detalles hasta que me llegó la oportunidad. Estoy muy contento pero la temporada es muy larga. La clave es el equipo», aseguraba.

🎙️ @sergio_ortu8 en @submarinoOC: "El año pasado cuando vine a jugar aquí, el club, la afición y la ciudad me encantaron" pic.twitter.com/YtrbFegTXy — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 17, 2025

Por otra parte, habló de que es lo que busca Gaizka en los centrocampistas, posición en la que insiste mucho y para la que solicita «que le demos continuidad al juego y juguemos fácil». Y es que este ha sido un verano de un cambio importante para Ortuño, que había desarrollado toda su carrera deportiva en su tierra natal. Pero no fue difícil la elección gaditana. «El año pasado cuando vine a jugar aquí, el club, la afición y la ciudad me encantaron».

Por último, dejó un mensaje para los más jóvenes que sueñan con alcanzar el fútbol profesional. «Hay que tener paciencia y no volverse loco porque la carrera de un jugador es muy larga y va a tener muchos altibajos, hay que mantenerse constante y hacerle caso a los entrenadores», explicaba el centrocampista del Cádiz CF.

