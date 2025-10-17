Los Oscars del cadismo ya tienen galardonados

La Peña Cadista Cuatro Gatos ya ha comunicado a sus cuatro premiados de la temporada pasada y entregarán sus galardones en una ceremonia que será la de los XVIII Premios 4 Gatos 2025, que conincidirá con la conmemoración del XXII Aniversario de este colectivo cadista ya ha arraigado en el fenómeno del cadismo.

Estos cadistas, un año más, desean y quieren celebrar su tradicional gala con un marcado carácter solidario. En esta ocasión la recaudación aportada por las empresas colaboradoras irá destinada a la PIA-Unicón de San Antonio de Padua.

En un nota enviada a los medios de comunicación, la peña ha informado de la siguiente manera:

«El evento tendrá lugar (Dios mediante) el 31 de octubre de 2025, a las 19:30 h, en la sede de la Fundación Cajasol (Plaza San Antonio), que gentilmente nos facilitan, para poder también desarrollar la tradicional barra solidaria, una vez finalizado el evento, con todas las garantías».

El acto será presentado por nuestro amigo Jose Antonio Rivas.

Los premiados en esta XVIII EDICIÓN de los Premios 4 Gatos 2025, elegidos por los peñistas son:

El premio 'GATO DE ANGORA', otorgado a la persona/entidad más destacada de la temporada 2024–2025.

-Javier Ontiveros.

La pasada temporada lamentablemente no hay mucho que destacar, pero si algo hay es el rendimiento que dio el jugador.

El premio 'GATO DE ESCAYOLA', que tiene un carácter crítico, pero en el sentido más amable y distendido, otorgado a la persona/entidad menos acertada de la temporada pasada.

-Presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaino.

Este gato siempre tiene un carácter desenfadado y, sin acritud alguna, se otorga con la intención de revertir los errores de una temporada paupérrima en donde es difícil destacar algo positivo, y que desde la figura del propio presidente ha calificado de muy deficiente.

El premio 'GATO CON BOTAS', otorgado a la persona o entidad, que por sus actividades difunden el Cadismo.

-Joaquin Hernández 'Kiki'.

Este profesional, sobre todo en la faceta de la fotografía, ha sido y es un gran difusor del cadismo y del gaditanismo en general.

El premio 'DON GATO', por toda una vida dedicada al Cadismo.

-Manuel Cosano Bernal 'Mané'

Jugador canterano y gaditano con 10 temporadas en el Cadiz C.F en la decada 1973-1983, jugando en primera y en Segunda Divisón».

Más temas:

Cádiz CF