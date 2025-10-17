Más guardianes para Carranza

Un año más, el Cádiz CF volvió a reunir a sus socios más fieles. En esta ocasión, el acto reconoció a los abonados que este año han cumplido 25 años con como socios del club gaditano. Para este evento, además del presidente Vizcaíno y el vicepresidente Contreras, también estuvieron el cuerpo técnico del primer y segundo equipo así como los capitanes del primero.

Como es tradicional y antes del convite, el máximo mandatario tomó la palabra para agradecer el compromiso de todos estos seguidores que llevan tantos años siendo socios de la entidad. «Todos somos cadistas, pero hay algunos que lo demuestran más que otros», comenzó diciendo para diferenciar a los que llevan toda una vida de los que se han enganchado algo más tarde aunque «sin faltar el respeto a nadie», dijo.

No obstante, y dado que el evento era para ellos, Vizcaíno siguió matizando que los más veteranos «han demostrado con hechos» su compromiso con un equipo que igual ha pisado el barro de la Segunda B que el oro de la elite. «En campos de albero y en campos de césped, en momentos en los que se perdían todos los partidos y en momentos en los que se ganaban todos los partidos», valoró.

El presidente sevillano volvió a prometer lo que está siendo a pesar de las críticas que se le sigue haciendo todos los veranos desde algunos sectores de su afición: «Seguiréis siendo privilegiados los que lleváis más años abonados, seguiréis teniendo ventajas; el Cádiz CF también os tiene que devolver esa fidelidad».

Además, no evitó recordar los errores que han llevado estos dos últimos años. «A pesar de que las anteriores temporadas fueron bien, esas equivocaciones han llevado a resultados deportivos no adecuados; vosotros siempre habéis estado ahí para demostrar vuestro cadismo», concluyó.

