Garitano, felicidad moderada: «Hemos dado un paso adelante»

Felicidad o alegría contenida. El rostro de Gaizka Garitano era el de un entrenador que sabe que su equipo va a más pero siempre con reservas. Queda mucho y el entrenador vasco es perro viejo en estas lides. No lanza las campanas al vuelo y prefiere ser muy cauto.

No obstante, el técnico valora positivamente la evolución de su equipo. «Habíamos hecho muchos cambios por unas cosas u otras y al final la demostración de que tenemos un equipo, lo que queremos construir más allá de nombres propios. Un equipo que apriete y en el que todo el mundo esté involucrado. Siempre hay cosas que mejorar pero la base es esa, ser un bloque fuerte y así estamos sacando los partidos».

Cuestiones en las que el técnico quería mejorar lo consiguió ante el Huesca. «Lo que necesitamos mejorar es instalarnos más en el campo contrario y apretar después de pérdida. Eso lo hemos mejorado en este partido pero tenemos que seguir mejorando. Hay una base buena de trabajo, orden y hacer las cosas bien. Hemos apretado, sacar saques de esquina y tener más capacidad de estar arriba».

Un Cádiz que va a más y entiende que la progresión pasa por tener más la pelota. «Lo importante es tener el balón en el campo contrario, sumando pases y agobiando al rival. No hemos tenido demasiadas ocasiones claras pero hemos vuelto a atacar una y otra vez y eso nos faltaba en otros partidos. Hemos tenido fases en el partido y creo que hemos mejorado respecto a otros encuentros«.

«Siempre me han considerado un entrenador de perfil bajo, no sé si será bueno o malo»

Garitano ensalzaba los cambios que hizo en el once titular. «Kovacevic venía de un viaje largo y no tenía sentido. Hemos metido a Álex para tener más balón. Pereira ha estado muy bien, un chico de la cantera, y está respondiendo. En Segunda son 42 jornadas y hay que ir tirando de gente».

Con todo, el entrenador no quiere mirar la tabla clasificatoria y es cauto. «Veo equipos mejores que nosotros en la categoría con más nivel y más calidad. Estamos bien, creciendo pero Segunda es un maratón y no voy a mirar mucho la clasificación. Quiero un equipo reconocible y todavía nos queda mucho que mejorar«.

Como balance del partido, el vasco destacaba que «hemos dado un paso adelante teniendo el balón y estar más cerca de la portería rival. Desde que empecé a entrenar me han dicho siempre que soy un entrenador de perfil bajo, no sé si será bueno o malo pero es el que tenéis y hay que conformarse», decía entre risas.