El líder Iuri desatasca al Cádiz CF (1-0)

El Cádiz CF volvió a ganar y lo hizo como sabe. Con su libreto y su estilo bien marcado, haciéndose fuerte atrás (aunque el inicio del encuentro no fue bueno y recordó al del Ceuta) y aprovechando la que tiene. Con Sergio Ortuño asistiendo y Tabatadze rematando a la carrera. El cadismo tiene un ídolo más.

Otra victoria por la mínima, otro triunfo con 'ADN' del Cádiz CF de Gaizka Garitano para hacerse cada vez más fuerte y más reconocible. Y mirando desde arriba, que tras nueve episodios no puede ser casualidad.

Gaizka Garitano tuvo que hacer bastantes cambios. Conocida era la ausencia de Mario Climent, sancionado con acumulación de amonestaciones. Previsible era la de Bojan Kovacevic, quien llegó tras jugar con Serbia Sub 21, pero fue directamente al banquillo y no al once. Inesperadas para la afición fueron las de Moussa Diakité, que también empezó en el banquillo, y Suso, baja por problemas físicos.

Cuatro hombres que son titulares habituales en este Cádiz CF y que fueron relevados por Raúl Pereira, Jorge Moreno (ambos estrenaban titularidad), Yussi Diarra y Álex. Quien sí continuó en el once titular fue Ontiveros, un ex del Huesca, ya presente de inicio en Las Palmas de Gran Canaria.

Sin pesos pesados como Óscar Sielva, Dani Ojeda ni Sergi Enrich en la alineación titular, Sergi Guilló dio entrada a jugadores como Enol, Portillo y Liberto.

Arrollador empezó el Huesca, apretando desde el minuto uno. Dos después llegó el primer gran aviso, con un remate franco de Iker Kortajarena, tras dejada de Enol, que se le marchó al centrocampista cerca de la escuadra.

Desde El Alcoraz probó fortuna Ro Abajas y Víctor Aznar evitó el gol como pudo. Los oscenses dejaban claro que tocaba sufrir. Y tanto porque en un error descomunal de Jorge Moreno (fallos así no ayudan a borrar de un plumazo sus dudas de la pretemporada) fue Enol el que se plantó ante el guardameta del Cádiz CF y le picó el balón por encima. Poco le faltó para encontrar la red. Si la cita estaba en tablas era por puro milagro.

La mejor respuesta tenía que salir de la clase del Cádiz CF y sin Suso se centraba la mirada en Ontiveros. El malagueño hizo una de las suyas al cuarto de hora y su chut salió cerca de la cruceta. Un poco de ilusión y entusiasmo debieron pensar los cadistas entre tanto error defensivo de los suyos.

Todo el juego ofensivo de los amarillos pasaba por las botas de Ontiveros. El andaluz hacía trabajar directamente a Dani Jiménez y nutría a Álex para que también lo intentara. El empuje de los gaditanos calentaba al cadismo y metía al Huesca en su área.

Atacar era la mejor defensa posible para un Cádiz CF que se había metido de lleno en el encuentro. Y es que atrás el equipo se pareció más, especialmente al principio de la cita, al de la pretemporada que al del inicio del curso. Las bajas ahí pasaban factura, sobre todo en la parte central.

La primera mitad terminó con Raúl Pereira (fue de menos a mucho más en su estreno como titular) cada vez más liberado e Iza respondiendo por su costado. Nada que ver con el arreón inicial de los visitantes. Otra historia.

Brian entra, Iuri decide

Al volver de los vestuarios fueron Ontiveros y Liberto los primeros en avisar por uno y otro bando. El Cádiz CF se encomendó una vez más al malagueño, que lanzó un córner tras otro buscando alguna cabeza como la de Álvaro García Pascual, trabajador como siempre pero sin opciones de remate.

El equipo de Gaizka Garitano controlaba el juego, se gustaba y Tabatadze dejaba detalles y destellos. Al otro lado estaba un rival rocoso y ordenado, pero incapaz de dar varios pases seguidos. Fue entonces, justo cuando los servicios de emergencia acudían a la grada de Fondo Sur y se detenía el encuentro, el momento para dar entrada a Brian Ocampo por Yussi Diarra. Era la hora de partido.

¿Cómo estaría el uruguayo? ¿Sacaría su mejor versión? Lo primero que hizo fue acercarse al área para intentar filtrar un pase. Parecía que el charrúa si estaba esta vez con la flechita hacia arriba. Buena noticia. O al menos eso parecía.

Pero no fue el uruguayo y sí el georgiano Iuri Tabatadze el que desniveló la balanza. Llevaba el Cádiz CF dos partidos y medio atascado y sin marcar cuando Iuri Tabatadze se marcó una carrera antológica para presentarse ante Dani Jiménez, tras un pase perfecto al espacio de Sergio Ortuño, y poner el 1-0. Y eso que el guardameta lebrijano estuvo a punto de evitarlo, pero el cuero entró. Muy al estilo de esta temporada.

Cádiz CF 1 Huesca 0 Ficha Técnica Cádiz CF: Víctor Aznar - Iza, Jorge Moreno, Iker Recio, Raúl Pereira (Alfred Caicedo, 72') - Sergio Ortuño, Álex - Ontiveros (Efe Aghama, 72'), Yussi Diarra (Brian Ocampo, 60'), Iuri Tabatadze (Roger Martí, 75') - y Álvaro García Pascual (Moussa Diakité, 75').

SD Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad (Ángel Pérez, 75'), Jorge Pulido, Íñigo Piña, Ro Abajas (Julio Alonso, 46'); Jesús Álvarez; Dani Luna (Dani Ojeda, 71'), Kortajarena, Enol, Portillo (Óscar Sielva, 63'); y Liberto (Ntamack, 71').

Gol: 1-0: Iuri Tabatadze (70').

Árbitros: Germán Cid Camacho, del comité castellano-leonés, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro del comité valenciano. Vieron la cartulina amarilla los locales Iza e Iker Recio, y los visitantes Ro Abajas, Julio Alonso y Dani Luna.

Incidencias: Encuentro de la novena jornada de LaLiga Hypermotion. 16.070 espectadores se dieron cita en el Estadio del Cádiz CF, con algunos seguidores visitantes procedentes desde la lejana Huesca.

Ontiveros, ya desfondado, dejaba su puesto a Efe Aghama y Raúl Pereira a Alfred Caicedo. En esas pudo matar Álvaro García Pascual al Huesca con el segundo de la tarde, pero Íñigo Piña lo evitó en otra contra.

Segundos después se marchaba tocado y ovacionado Iuri Tabatadze, el georgiano más gaditano. Por él entraba Roger Martí al tiempo que Moussa Diakité relevaba a Álvaro García Pascual.

Descompuesto el Huesca, Brian Ocampo pudo sentenciar y también Roger Martí. No lo hicieron y tocó defender con uñas y dientes el marcador hasta el final. Para aquel entonces el Huesca apretó no estaba tan fino como el principio. El Cádiz CF ya era el de siempre y Víctor Aznar esta vez no tuvo que aparecer. Para menos sufrimiento del cadismo, que también sufrió lo suyo.

Ahora mismo es el líder, a expensas del Dépor. Eso quiere decir algo. El trabajo da sus frutos.

