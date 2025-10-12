El líder Iuri desatasca al Cádiz CF (1-0)

El Cádiz CF volvió a ganar y lo hizo como sabe. Con su libreto y su estilo bien marcado, haciéndose fuerte atrás (aunque el inicio del encuentro no fue bueno y recordó al del Ceuta) y aprovechando la que tiene. Con Sergio Ortuño asistiendo y Tabatadze rematando a la carrera. El cadismo tiene un ídolo más.
Otra victoria por la mínima, otro triunfo con 'ADN' del Cádiz CF de Gaizka Garitano para hacerse cada vez más fuerte y más reconocible. Y mirando desde arriba, que tras nueve episodios no puede ser casualidad.
Gaizka Garitano tuvo que hacer bastantes cambios. Conocida era la ausencia de Mario Climent, sancionado con acumulación de amonestaciones. Previsible era la de Bojan Kovacevic, quien llegó tras jugar con Serbia Sub 21, pero fue directamente al banquillo y no al once. Inesperadas para la afición fueron las de Moussa Diakité, que también empezó en el banquillo, y Suso, baja por problemas físicos.
Cuatro hombres que son titulares habituales en este Cádiz CF y que fueron relevados por Raúl Pereira, Jorge Moreno (ambos estrenaban titularidad), Yussi Diarra y Álex. Quien sí continuó en el once titular fue Ontiveros, un ex del Huesca, ya presente de inicio en Las Palmas de Gran Canaria.
Sin pesos pesados como Óscar Sielva, Dani Ojeda ni Sergi Enrich en la alineación titular, Sergi Guilló dio entrada a jugadores como Enol, Portillo y Liberto.
Arrollador empezó el Huesca, apretando desde el minuto uno. Dos después llegó el primer gran aviso, con un remate franco de Iker Kortajarena, tras dejada de Enol, que se le marchó al centrocampista cerca de la escuadra.
Desde El Alcoraz probó fortuna Ro Abajas y Víctor Aznar evitó el gol como pudo. Los oscenses dejaban claro que tocaba sufrir. Y tanto porque en un error descomunal de Jorge Moreno (fallos así no ayudan a borrar de un plumazo sus dudas de la pretemporada) fue Enol el que se plantó ante el guardameta del Cádiz CF y le picó el balón por encima. Poco le faltó para encontrar la red. Si la cita estaba en tablas era por puro milagro.
La mejor respuesta tenía que salir de la clase del Cádiz CF y sin Suso se centraba la mirada en Ontiveros. El malagueño hizo una de las suyas al cuarto de hora y su chut salió cerca de la cruceta. Un poco de ilusión y entusiasmo debieron pensar los cadistas entre tanto error defensivo de los suyos.
Todo el juego ofensivo de los amarillos pasaba por las botas de Ontiveros. El andaluz hacía trabajar directamente a Dani Jiménez y nutría a Álex para que también lo intentara. El empuje de los gaditanos calentaba al cadismo y metía al Huesca en su área.
Atacar era la mejor defensa posible para un Cádiz CF que se había metido de lleno en el encuentro. Y es que atrás el equipo se pareció más, especialmente al principio de la cita, al de la pretemporada que al del inicio del curso. Las bajas ahí pasaban factura, sobre todo en la parte central.
La primera mitad terminó con Raúl Pereira (fue de menos a mucho más en su estreno como titular) cada vez más liberado e Iza respondiendo por su costado. Nada que ver con el arreón inicial de los visitantes. Otra historia.
Brian entra, Iuri decide
Al volver de los vestuarios fueron Ontiveros y Liberto los primeros en avisar por uno y otro bando. El Cádiz CF se encomendó una vez más al malagueño, que lanzó un córner tras otro buscando alguna cabeza como la de Álvaro García Pascual, trabajador como siempre pero sin opciones de remate.
El equipo de Gaizka Garitano controlaba el juego, se gustaba y Tabatadze dejaba detalles y destellos. Al otro lado estaba un rival rocoso y ordenado, pero incapaz de dar varios pases seguidos. Fue entonces, justo cuando los servicios de emergencia acudían a la grada de Fondo Sur y se detenía el encuentro, el momento para dar entrada a Brian Ocampo por Yussi Diarra. Era la hora de partido.
¿Cómo estaría el uruguayo? ¿Sacaría su mejor versión? Lo primero que hizo fue acercarse al área para intentar filtrar un pase. Parecía que el charrúa si estaba esta vez con la flechita hacia arriba. Buena noticia. O al menos eso parecía.
Pero no fue el uruguayo y sí el georgiano Iuri Tabatadze el que desniveló la balanza. Llevaba el Cádiz CF dos partidos y medio atascado y sin marcar cuando Iuri Tabatadze se marcó una carrera antológica para presentarse ante Dani Jiménez, tras un pase perfecto al espacio de Sergio Ortuño, y poner el 1-0. Y eso que el guardameta lebrijano estuvo a punto de evitarlo, pero el cuero entró. Muy al estilo de esta temporada.
SD Huesca:
Dani Jiménez; Toni Abad (Ángel Pérez, 75'), Jorge Pulido, Íñigo Piña, Ro Abajas (Julio Alonso, 46'); Jesús Álvarez; Dani Luna (Dani Ojeda, 71'), Kortajarena, Enol, Portillo (Óscar Sielva, 63'); y Liberto (Ntamack, 71').
Gol:
1-0: Iuri Tabatadze (70').
Árbitros:
Germán Cid Camacho, del comité castellano-leonés, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Iván Caparrós Hernández, árbitro del comité valenciano. Vieron la cartulina amarilla los locales Iza e Iker Recio, y los visitantes Ro Abajas, Julio Alonso y Dani Luna.
Incidencias:
Encuentro de la novena jornada de LaLiga Hypermotion. 16.070 espectadores se dieron cita en el Estadio del Cádiz CF, con algunos seguidores visitantes procedentes desde la lejana Huesca.
Ontiveros, ya desfondado, dejaba su puesto a Efe Aghama y Raúl Pereira a Alfred Caicedo. En esas pudo matar Álvaro García Pascual al Huesca con el segundo de la tarde, pero Íñigo Piña lo evitó en otra contra.
Segundos después se marchaba tocado y ovacionado Iuri Tabatadze, el georgiano más gaditano. Por él entraba Roger Martí al tiempo que Moussa Diakité relevaba a Álvaro García Pascual.
Descompuesto el Huesca, Brian Ocampo pudo sentenciar y también Roger Martí. No lo hicieron y tocó defender con uñas y dientes el marcador hasta el final. Para aquel entonces el Huesca apretó no estaba tan fino como el principio. El Cádiz CF ya era el de siempre y Víctor Aznar esta vez no tuvo que aparecer. Para menos sufrimiento del cadismo, que también sufrió lo suyo.
Ahora mismo es el líder, a expensas del Dépor. Eso quiere decir algo. El trabajo da sus frutos.
Final del partido, Cádiz 1, Huesca 0.
90'+7'
Final segunda parte, Cádiz 1, Huesca 0.
90'+6'
Remate rechazado de Ángel Pérez (Huesca) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+5'
Falta de Roger Martí (Cádiz).
90'+5'
Piña (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
90'+1'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Óscar Sielva.
89'
Remate fallado por Dani Ojeda (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área.
88'
Samuel Ntamack (Huesca) ha recibido una falta en campo contrario.
88'
Falta de Jorge Moreno (Cádiz).
86'
Remate rechazado de Dani Ojeda (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Julio Alonso.
85'
Remate fallado por Iza Carcelén (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Álex Fernández tras botar una falta.
85'
Efe Ugiagbe (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
85'
Falta de Dani Ojeda (Huesca).
82'
Remate fallado por Ángel Pérez (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
82'
Iza Carcelén (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
81'
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).
81'
Ángel Pérez (Huesca) ha recibido una falta en la banda derecha.
79'
Remate fallado por Brian Ocampo (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda.
79'
Remate rechazado de Efe Ugiagbe (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.
78'
Fuera de juego, Huesca. Jesús Álvarez intentó un pase en profundidad pero Julio Alonso estaba en posición de fuera de juego.
76'
Cambio en Cádiz, entra al campo Roger Martí sustituyendo a García Pascual.
76'
Cambio en Cádiz, entra al campo Moussa Diakité sustituyendo a Iuri Tabatadze debido a una lesión.
76'
Se reanuda el partido.
75'
El juego está detenido debido a una lesión Iuri Tabatadze (Cádiz).
74'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Piña.
73'
Cambio en Cádiz, entra al campo Efe Ugiagbe sustituyendo a Javi Ontiveros.
73'
Cambio en Huesca, entra al campo Dani Ojeda sustituyendo a Liberto Beltrán.
72'
Cambio en Cádiz, entra al campo Alfred Caicedo sustituyendo a Raúl Pereira.
72'
Cambio en Huesca, entra al campo Ángel Pérez sustituyendo a Daniel Luna.
72'
Cambio en Huesca, entra al campo Samuel Ntamack sustituyendo a Toni Abad.
70'
¡Gooooool! Cádiz 1, Huesca 0. Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
65'
Daniel Luna (Huesca) ha visto tarjeta amarilla.
65'
Daniel Luna (Huesca) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
65'
Corner,Huesca. Corner cometido por García Pascual.
64'
Cambio en Huesca, entra al campo Óscar Sielva sustituyendo a Francisco Portillo.
63'
Iker Recio (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
63'
Falta de Iker Recio (Cádiz).
63'
Enol Rodríguez (Huesca) ha recibido una falta en campo contrario.
62'
Fuera de juego, Huesca. Enol Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Toni Abad estaba en posición de fuera de juego.
62'
Fuera de juego, Huesca. Francisco Portillo intentó un pase en profundidad pero Toni Abad estaba en posición de fuera de juego.
61'
Cambio en Cádiz, entra al campo Brian Ocampo sustituyendo a Youssouf Diarra.
60'
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
60'
Falta de Iker Kortajarena (Huesca).
60'
Se reanuda el partido.
60'
Se reanuda el partido.
58'
El juego está detenido (Huesca).
58'
El juego está detenido (Cádiz).
56'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Julio Alonso.
54'
Remate fallado por Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
53'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Daniel Luna.
53'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Jorge Pulido.
52'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Francisco Portillo.
52'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Abad.
52'
Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Fernández.
50'
Remate fallado por García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Javi Ontiveros con un centro al área tras botar una falta.
50'
Julio Alonso (Huesca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
50'
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
50'
Falta de Julio Alonso (Huesca).
49'
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
49'
Julio Alonso (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
49'
Remate fallado por Liberto Beltrán (Huesca) remate de cabeza desde el centro del área.
46'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Toni Abad.
Empieza segunda parte Cádiz 0, Huesca 0.
45'
Cambio en Huesca, entra al campo Julio Alonso sustituyendo a Ro Abajas.
45'+1'
Final primera parte, Cádiz 0, Huesca 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
45'
Piña (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Javi Ontiveros (Cádiz).
44'
Falta de Álex Fernández (Cádiz).
44'
Ro Abajas (Huesca) ha recibido una falta en la banda derecha.
43'
Corner,Huesca. Corner cometido por Iza Carcelén.
42'
Falta de Raúl Pereira (Cádiz).
42'
Daniel Luna (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Remate fallado por Iza Carcelén (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
39'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Iker Kortajarena.
39'
Mano de Toni Abad (Huesca).
37'
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Liberto Beltrán (Huesca).
36'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
36'
Francisco Portillo (Huesca) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Ro Abajas (Huesca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
34'
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
34'
Falta de Liberto Beltrán (Huesca).
34'
Fuera de juego, Huesca. Francisco Portillo intentó un pase en profundidad pero Enol Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
32'
Falta de Jorge Moreno (Cádiz).
32'
Piña (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
31'
Falta de Ro Abajas (Huesca).
30'
Falta de Enol Rodríguez (Huesca).
30'
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Jesús Álvarez.
28'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Dani Jiménez.
28'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Álex Fernández (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Javi Ontiveros.
27'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Francisco Portillo.
27'
Remate rechazado de Álex Fernández (Cádiz) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
22'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Piña.
21'
Falta de Piña (Huesca).
21'
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
15'
Remate fallado por Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
13'
Remate fallado por Enol Rodríguez (Huesca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
9'
Remate parado. Ro Abajas (Huesca) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Falta de Ro Abajas (Huesca).
5'
Daniel Luna (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Iker Recio (Cádiz).
4'
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Enol Rodríguez (Huesca).
4'
Remate fallado por Iker Kortajarena (Huesca) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Enol Rodríguez.
2'
Fuera de juego, Cádiz. Sergio Ortuño intentó un pase en profundidad pero Youssouf Diarra estaba en posición de fuera de juego.
1'
Liberto Beltrán (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).
1'
Remate rechazado de Francisco Portillo (Huesca) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
