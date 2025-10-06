A Raúl Pereira se le abre la puerta de la titularidad en el Cádiz CF

Raúl Pereira puede tener esta semana su bautizo como titular en el Cádiz CF. Después de disputar algunos minutos ante el Ceuta y otros tantos en Las Palmas, el lateral izquierdo algecireño podría entrar en el once titular el siguiente domingo ante el Huesca en la capital gaditana (18.30 horas).

Mario Climent, el lateral izquierdo titular del Cádiz CF desde el último mercado de invierno, tendrá que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones y su sustituto natural es Raúl Pereira, un jugador al que Gaizka Garitano va otorgando minutos poco a poco.

Es el relevo natural y a Raúl Pereira no le ha temblado el pulso en los dos momentos que ha jugado en LaLiga Hypermotion. Bien es cierto que ahora la reválida sería mayor aún al entrar en el once titular, pero el algecireño ya ha demostrado que puede cubrir esa vacante y ser una alternativa a Mario Climent en casos como el que se avecina. Sin descartar ser quien ocupe ese puesto en un futuro, empleando la misma fórmula que Mario Climent empleó con Matos. Para todo eso habría que esperar.

El lateral izquierdo Mario Climent no podrá estar ante el Huesca. ARABA PRESS

Veloz e incisivo, Raúl Pereira, que estuvo presente en el Trofeo Carranza, también es un lateral de largo recorrido que puede aportar en ataque. Le falta experiencia en el fútbol profesional, sí, pero eso tampoco lo tenía Mario Climent cuando aterrizó hace unos meses en la capital gaditana.

Gaizka Garitano tendrá la última palabra el domingo ante el Huesca. Mientras tanto, Rául Pereira ya trabaja para ser el elegido.