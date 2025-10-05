Barcia y el balón parado tumban a un rocoso Cádiz CF (1-0)

Este Cádiz CF tiene su estilo muy bien definido y en su terreno lo hace bien. Este Cádiz CF es una roca y a los hombres de Gaizka Garitano tumbarles cuesta sangre, sudor y lágrimas. Hasta ahora nadie lo había conseguido y eso no es fruto de la fortuna.
Hasta que llegó la UD Las Palmas a balón parado y rompió el hechizo. Lo hizo Barcia con un testarazo en el 84'. Así llegó la primera derrota de un Cádiz CF al que arriba le costó bastante más.
Sorprendió de inicio Gaizka Garitano con la titularidad de Javi Ontiveros. Ya dijo el entrenador vasco del Cádiz CF el pasado viernes que le gustaría alinear de inicio al malagueño, que no está físicamente para jugar 90 minutos, y lo puso en el once cuando nadie lo esperaba. El resto no lo tocó continuando con el equipo reconocible, pero 'Onti' le ganó la partida esta vez a Efe Aghama, que volvía a la convocatoria, y a otros jugadores como Yussi Diarra (era el que salía del once titular) o Álex.
En la UD Las Palmas sorprendía ver su banquillo con jugadores del calado del felizmente recuperado Kirian, Pejiño, Jonathan Viera, Jesé, Mata... Y sin otros jugadores con nombre disponibles. Pero si estaban sobre el césped otros sería por algo. Resumiendo: un recién descendido desde Primera.
De rojo saltó el Cádiz CF al rectángulo de juego para no confundirse con los grancanarios. Los primeros compases fueron de tanteo, con los insulares adueñándose del esférico y los gaditanos buscando dar el zarpazo a su manera. Lo previsible. Eso sí, nada importante que destacar.
El primer aviso serio llegó poco antes del cuarto de hora de la cita. Entonces emergió Loiodice tras un saque de esquina y cruzó el balón con la cabeza. Salió fuera. El segundo aviso insular también fue con la testa. A Ale García se le marchó la bola fuera del marco. Y Víctor Aznar estuvo acertado para salir a despejar o para detener algún disparo blandito.
Para entonces la respuesta fue tan rápida como eléctrico es Iuri Tabatadze. Su latigazo, entre centro y tiro, lo tocó Horkas y lo envió a córner. Era por la derecha, con el georgiano y el portuense Iza como amenazas por donde intentaba hacer daño el Cádiz CF.
Bien asentado y sin sufrir
Al equipo gaditano se le veía bien asentado, sin sufrir y teniendo muy claro lo que hacer en defensa. Arriba costaba más llegar. Fue entonces cuando saltaban las alarmas con la posible lesión de Kovacevic, quien no iba a estar ante el Huesca al ser seleccionado por Serbia Sub 21. Pero lo importante era ahora y el problema era considerable porque el central balcánico, que forma una dupla de nivel con Iker Recio, es indiscutible e indispensable en este Cádiz CF. Afortunadamente se quedó en nada grave.
La segunda mitad empezó sin Iza, sustituido por Alfred Caicedo, y con una nueva amarilla a Mario Climent y otra al recién entrado Alfred Caicedo. Y casi sin tiempo para pensar, el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo señaló el punto de penalti por tocar el esférico en el brazo de Suso. Menos mal que existe el VAR. Ávalos Barrera le avisó desde el monitor. Sigan, sigan.
El Cádiz CF, rocoso y con oficio, interrumpía constantemente las jugadas de la UD Las Palmas. Con el juego parado en cada momento, los locales se desesperaban y su afición todavía más. El riesgo estaba en jugadores como Alfred Caicedo, que rozaban la expulsión por la insistencia en sus faltas. Lo mismo pasaba con el local Clemente.
UD Las Palmas 1 Cádiz CF 0
Ficha Técnica
UD Las Palmas:
Horkas; Marvin, Álex Suárez (Herzog, 84'), Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice (Kirian, 76'); Fuster (Mata, 84'), Iván Gil (Jonathan Viera, 64'), Viti Rozada (Recoba, 64'); y Ale García.
Cádiz CF:
Víctor Aznar; Iza (Alfred Caicedo, 46'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Dawda Camara, 88'); Moussa Diakité (Álex, 88'), Sergio Ortuño; Ontiveros (Yussi Diarra, 64'), Suso, Iuri Tabatadze (Raúl Pereira, 80'); y Álvaro García Pascual.
Gol:
1-0: Barcia (84').
Árbitros:
Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Rubén Ávalos Barrera, adscrito al comité catalán de árbitros. Vieron cartulina amarilla los locales Clemente, y los visitantes Iza, Mario Climent,
Incidencias:
Buena asistencia de espectadores en el Nuevo Estadio de Gran Canaria. Presencia de seguidores del Cádiz CF en tierras insulares para vivir la cita liguera en directo.
Doloroso gol
Pasada la hora de encuentro dio Gaizka Garitano entrada a Yussi Diarra por Ontiveros. Poco más de 60 minutos duró el malagueño, trabajador pero desapercibido en el ataque como casi todo el equipo.
Luis García daba entrada a Jonathan Viera y Recoba, y este último se topó con el lateral de la red.
Las mejores del Cádiz CF llegó con su estilo. El equipo salió a la contra gracias al esfuerzo de Álvaro García Pascual y el talento de Suso. Todo terminó con un llegador desde segunda línea como es Sergio Ortuño, aunque su lanzamiento lo envió el guardameta Horkas a saque de esquina. Y casi sin descanso un centro de Yussi Diarra lo conectó Álvaro García Pascual con un soberbio testarazo que volvió a sacar el portero croata de la UD Las Palmas. Del 71' al 74'.
El momento emotivo llegó cuando Kirian, ya recuperado después de volver a superar recientemente otro linfoma de Hodgkin, entraba en el césped. Eso reactivó a una UD Las Palmas que lo intentó por medio de Fuster. Con disparos lejanos era la única forma de intentarlo ante un equipo tan equilibrado en el que pasar por encima de Kovacevic e Iker Recio es prácticamente imposible. Y si se pasa esa línea, ahí aparece alguien como Alfred Caicedo para subsanarlo.
Casi porque la única manera de superar la barrera fue a balón parado. Barcia batió así a Víctor Aznar en el 84'. Fue en la recta final cuando Herzog y Mata ponían fin a los cambios insulares después de la entrada de Raúl Pereira.
Álex y Dawda fueron las últimas balas de un Cádiz CF a la desesperada. Suso la tuvo al final y se topó con Horkas. Alguna vez tenía que llegar el primer tropiezo.
El Cádiz CF se queda ahora fuera del ascenso directo, pero es un tercero que no se arruga.
Final del partido, Las Palmas 1, Cádiz 0.
90'+8'
Final segunda parte, Las Palmas 1, Cádiz 0.
90'+7'
Remate fallado por Alfred Caicedo (Cádiz) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
90'+7'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde el centro del área.
90'+5'
Fuera de juego, Las Palmas. Kirian Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Jaime Mata estaba en posición de fuera de juego.
90'+5'
Sergio Ortuño (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+5'
Jeremía Recoba (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+5'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
90'+3'
Kirian Rodríguez (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+3'
Falta de Alfred Caicedo (Cádiz).
90'+3'
Remate rechazado de Dawda Camara (Cádiz) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.
90'+3'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Lorenzo Amatucci.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
90'
Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
89'
Cambio en Cádiz, entra al campo Dawda Camara sustituyendo a Moussa Diakité.
89'
Remate fallado por Jonathan Viera (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.
89'
Cambio en Cádiz, entra al campo Álex Fernández sustituyendo a Mario Climent.
88'
Fuera de juego, Las Palmas. Dinko Horkas intentó un pase en profundidad pero Jaime Mata estaba en posición de fuera de juego.
87'
Jeremía Recoba (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
87'
Falta de Raúl Pereira (Cádiz).
85'
¡Gooooool! Las Palmas 1, Cádiz 0. Sergio Barcia (Las Palmas) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
85'
Cambio en Las Palmas, entra al campo Jaime Mata sustituyendo a Manu Fuster.
85'
Se reanuda el partido.
85'
Cambio en Las Palmas, entra al campo Juan Herzog sustituyendo a Álex Suárez.
84'
El juego está detenido debido a una lesión Alfred Caicedo (Cádiz).
84'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Alfred Caicedo.
82'
Remate fallado por Ale García (Las Palmas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kirian Rodríguez.
81'
Cambio en Cádiz, entra al campo Raúl Pereira sustituyendo a Iuri Tabatadze.
79'
Remate fallado por Manu Fuster (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área.
78'
Marvin Park (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
78'
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
77'
Cambio en Las Palmas, entra al campo Kirian Rodríguez sustituyendo a Enzo Loiodice.
76'
Falta de Enzo Loiodice (Las Palmas).
76'
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
74'
Remate parado. García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área.
73'
Fuera de juego, Cádiz. Bojan Kovacevic intentó un pase en profundidad pero García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
72'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Dinko Horkas.
72'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sergio Ortuño (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suso.
71'
Falta de Jeremía Recoba (Las Palmas).
71'
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
69'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
69'
Falta de Enrique Clemente (Las Palmas).
68'
Remate fallado por Jeremía Recoba (Las Palmas) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
68'
Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
68'
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
68'
Remate fallado por Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
67'
Enrique Clemente (Las Palmas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
66'
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
66'
Falta de Enrique Clemente (Las Palmas).
65'
Cambio en Las Palmas, entra al campo Jeremía Recoba sustituyendo a Viti Rozada.
65'
Cambio en Las Palmas, entra al campo Jonathan Viera sustituyendo a Iván Gil.
64'
Cambio en Cádiz, entra al campo Youssouf Diarra sustituyendo a Javi Ontiveros.
64'
Remate fallado por Enrique Clemente (Las Palmas) remate con la derecha desde el centro del área.
63'
Marvin Park (Las Palmas) ha recibido una falta en la banda derecha.
63'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
62'
Falta de Alfred Caicedo (Cádiz).
62'
Iván Gil (Las Palmas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
60'
Falta de Marvin Park (Las Palmas).
60'
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
59'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Alfred Caicedo.
58'
Iván Gil (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
58'
Falta de Alfred Caicedo (Cádiz).
56'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Mario Climent.
55'
Se reanuda el partido.
55'
El juego está detenido debido a una lesión Iván Gil (Las Palmas).
54'
Alfred Caicedo (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
53'
Remate fallado por Lorenzo Amatucci (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
51'
Revisión del VAR: Las Palmas Penalti.
49'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Suso.
49'
Penalti cometido por Suso (Cádiz) con una mano dentro del área.
48'
Mario Climent (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
48'
Marvin Park (Las Palmas) ha recibido una falta en la banda derecha.
48'
Falta de Mario Climent (Cádiz).
47'
Fuera de juego, Cádiz. Sergio Ortuño intentó un pase en profundidad pero García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
46'
Falta de Enrique Clemente (Las Palmas).
46'
Iuri Tabatadze (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Las Palmas 0, Cádiz 0.
45'
Cambio en Cádiz, entra al campo Alfred Caicedo sustituyendo a Iza Carcelén.
45'+3'
Final primera parte, Las Palmas 0, Cádiz 0.
45'+1'
Remate fallado por Lorenzo Amatucci (Las Palmas) remate con la izquierda desde el centro del área.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Enrique Clemente (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
39'
Se reanuda el partido.
37'
El juego está detenido debido a una lesión Bojan Kovacevic (Cádiz).
37'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Mario Climent.
36'
Viti Rozada (Las Palmas) ha recibido una falta en campo contrario.
36'
Falta de Iza Carcelén (Cádiz).
35'
Falta de Lorenzo Amatucci (Las Palmas).
35'
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Álex Suárez.
34'
Remate fallado por Manu Fuster (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área.
32'
Enzo Loiodice (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
32'
Iza Carcelén (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
32'
Remate fallado por Iván Gil (Las Palmas) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Lorenzo Amatucci.
29'
Se reanuda el partido.
29'
Se reanuda el partido.
31'
Remate fallado por Iuri Tabatadze (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área.
28'
El juego está detenido debido a una lesión García Pascual (Cádiz).
28'
El juego está detenido (Las Palmas).
28'
Remate rechazado de Javi Ontiveros (Cádiz) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de García Pascual.
27'
Falta de Iván Gil (Las Palmas).
27'
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Remate fallado por Ale García (Las Palmas) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Manu Fuster con un pase de cabeza tras botar una falta.
26'
Remate fallado por Ale García (Las Palmas) remate con la derecha desde el centro del área tras botar una falta.
25'
Viti Rozada (Las Palmas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
25'
Falta de Moussa Diakité (Cádiz).
24'
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Ale García (Las Palmas).
23'
Ale García (Las Palmas) ha recibido una falta en campo contrario.
23'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
22'
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
22'
Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Suso (Cádiz).
19'
Mano de Moussa Diakité (Cádiz).
16'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Viti Rozada.
16'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Dinko Horkas.
15'
Remate fallado por Enzo Loiodice (Las Palmas) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Iván Gil con un centro al área tras un saque de esquina.
14'
Corner,Las Palmas. Corner cometido por Iza Carcelén.
12'
Remate rechazado de Enzo Loiodice (Las Palmas) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Falta de Enzo Loiodice (Las Palmas).
7'
Javi Ontiveros (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Ale García (Las Palmas).
2'
Iker Recio (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
