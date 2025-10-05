Barcia y el balón parado tumban a un rocoso Cádiz CF (1-0)

Este Cádiz CF tiene su estilo muy bien definido y en su terreno lo hace bien. Este Cádiz CF es una roca y a los hombres de Gaizka Garitano tumbarles cuesta sangre, sudor y lágrimas. Hasta ahora nadie lo había conseguido y eso no es fruto de la fortuna.

Hasta que llegó la UD Las Palmas a balón parado y rompió el hechizo. Lo hizo Barcia con un testarazo en el 84'. Así llegó la primera derrota de un Cádiz CF al que arriba le costó bastante más.

Sorprendió de inicio Gaizka Garitano con la titularidad de Javi Ontiveros. Ya dijo el entrenador vasco del Cádiz CF el pasado viernes que le gustaría alinear de inicio al malagueño, que no está físicamente para jugar 90 minutos, y lo puso en el once cuando nadie lo esperaba. El resto no lo tocó continuando con el equipo reconocible, pero 'Onti' le ganó la partida esta vez a Efe Aghama, que volvía a la convocatoria, y a otros jugadores como Yussi Diarra (era el que salía del once titular) o Álex.

En la UD Las Palmas sorprendía ver su banquillo con jugadores del calado del felizmente recuperado Kirian, Pejiño, Jonathan Viera, Jesé, Mata... Y sin otros jugadores con nombre disponibles. Pero si estaban sobre el césped otros sería por algo. Resumiendo: un recién descendido desde Primera.

De rojo saltó el Cádiz CF al rectángulo de juego para no confundirse con los grancanarios. Los primeros compases fueron de tanteo, con los insulares adueñándose del esférico y los gaditanos buscando dar el zarpazo a su manera. Lo previsible. Eso sí, nada importante que destacar.

El primer aviso serio llegó poco antes del cuarto de hora de la cita. Entonces emergió Loiodice tras un saque de esquina y cruzó el balón con la cabeza. Salió fuera. El segundo aviso insular también fue con la testa. A Ale García se le marchó la bola fuera del marco. Y Víctor Aznar estuvo acertado para salir a despejar o para detener algún disparo blandito.

Para entonces la respuesta fue tan rápida como eléctrico es Iuri Tabatadze. Su latigazo, entre centro y tiro, lo tocó Horkas y lo envió a córner. Era por la derecha, con el georgiano y el portuense Iza como amenazas por donde intentaba hacer daño el Cádiz CF.

Al equipo gaditano se le veía bien asentado, sin sufrir y teniendo muy claro lo que hacer en defensa. Arriba costaba más llegar. Fue entonces cuando saltaban las alarmas con la posible lesión de Kovacevic, quien no iba a estar ante el Huesca al ser seleccionado por Serbia Sub 21. Pero lo importante era ahora y el problema era considerable porque el central balcánico, que forma una dupla de nivel con Iker Recio, es indiscutible e indispensable en este Cádiz CF. Afortunadamente se quedó en nada grave.

La segunda mitad empezó sin Iza, sustituido por Alfred Caicedo, y con una nueva amarilla a Mario Climent y otra al recién entrado Alfred Caicedo. Y casi sin tiempo para pensar, el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo señaló el punto de penalti por tocar el esférico en el brazo de Suso. Menos mal que existe el VAR. Ávalos Barrera le avisó desde el monitor. Sigan, sigan.

El Cádiz CF, rocoso y con oficio, interrumpía constantemente las jugadas de la UD Las Palmas. Con el juego parado en cada momento, los locales se desesperaban y su afición todavía más. El riesgo estaba en jugadores como Alfred Caicedo, que rozaban la expulsión por la insistencia en sus faltas. Lo mismo pasaba con el local Clemente.

UD Las Palmas 1 Cádiz CF 0 Ficha Técnica UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suárez (Herzog, 84'), Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice (Kirian, 76'); Fuster (Mata, 84'), Iván Gil (Jonathan Viera, 64'), Viti Rozada (Recoba, 64'); y Ale García.

Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza (Alfred Caicedo, 46'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Dawda Camara, 88'); Moussa Diakité (Álex, 88'), Sergio Ortuño; Ontiveros (Yussi Diarra, 64'), Suso, Iuri Tabatadze (Raúl Pereira, 80'); y Álvaro García Pascual.

Gol: 1-0: Barcia (84').

Árbitros: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano-manchego, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo Rubén Ávalos Barrera, adscrito al comité catalán de árbitros. Vieron cartulina amarilla los locales Clemente, y los visitantes Iza, Mario Climent,

Incidencias: Buena asistencia de espectadores en el Nuevo Estadio de Gran Canaria. Presencia de seguidores del Cádiz CF en tierras insulares para vivir la cita liguera en directo.

Pasada la hora de encuentro dio Gaizka Garitano entrada a Yussi Diarra por Ontiveros. Poco más de 60 minutos duró el malagueño, trabajador pero desapercibido en el ataque como casi todo el equipo.

Luis García daba entrada a Jonathan Viera y Recoba, y este último se topó con el lateral de la red.

Las mejores del Cádiz CF llegó con su estilo. El equipo salió a la contra gracias al esfuerzo de Álvaro García Pascual y el talento de Suso. Todo terminó con un llegador desde segunda línea como es Sergio Ortuño, aunque su lanzamiento lo envió el guardameta Horkas a saque de esquina. Y casi sin descanso un centro de Yussi Diarra lo conectó Álvaro García Pascual con un soberbio testarazo que volvió a sacar el portero croata de la UD Las Palmas. Del 71' al 74'.

El momento emotivo llegó cuando Kirian, ya recuperado después de volver a superar recientemente otro linfoma de Hodgkin, entraba en el césped. Eso reactivó a una UD Las Palmas que lo intentó por medio de Fuster. Con disparos lejanos era la única forma de intentarlo ante un equipo tan equilibrado en el que pasar por encima de Kovacevic e Iker Recio es prácticamente imposible. Y si se pasa esa línea, ahí aparece alguien como Alfred Caicedo para subsanarlo.

Casi porque la única manera de superar la barrera fue a balón parado. Barcia batió así a Víctor Aznar en el 84'. Fue en la recta final cuando Herzog y Mata ponían fin a los cambios insulares después de la entrada de Raúl Pereira.

Álex y Dawda fueron las últimas balas de un Cádiz CF a la desesperada. Suso la tuvo al final y se topó con Horkas. Alguna vez tenía que llegar el primer tropiezo.

El Cádiz CF se queda ahora fuera del ascenso directo, pero es un tercero que no se arruga.

