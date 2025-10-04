Los elegidos de Gaizka para medirse a Las Palmas

El Cádiz CF ha dado a conocer qué futbolistas son los encargados de confeccionar la expedición amarilla que viajara a la capital de la isla de Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas este domingo a las 21.00 horas. Los de Gaizka Garitano buscan la segunda victoria consecutiva lejos de tierras gaditanas y mantener la condición de invicto en la categoría. El rival, dirigido por Luis García, no está protagonizando un buen inicio liguero como local y viene de perder por la mínima ante el Almería.

El técnico vasco ya anunció en la rueda de prensa previa al partido que iba a poder contar de vuelta con Efe Aghama, que fue baja en el partido contra el Ceuta. Por otro lado, mantiene las bajas de Joaquín González, José Antonio de la Rosa y Fali, además de la ausencia de un David Gil que estuvo en la lista contra los caballas, pero que ha tenido molestias durante la semana y no viajará a las Islas Canarias para medirse a la UD Las Palmas.

📋𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | Esta es la lista de jugadores que viajan a Gran Canaria para el #UdLasPalmasCádizCF pic.twitter.com/7g9eFL0ul5 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 4, 2025

La convocatoria de Gaizka Garitano está compuesta por los siguientes jugadores: Fer Pérez, Víctor Aznar, Rubén Rubio, Iker Recio, Kovacevic, Mario Climent, Pereira, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Alfred Caicedo, Pelayo, Ortuño, Moussa Diakité, Diarra, Suso, Tabatadze, Ontiveros, Dawda Camara, Efe Aghama, Álex Fernández, Brian Ocampo, Roger MS y García Pascual.

La entrada de Efe Aghama también provoca que se caiga de la convocatoria Ismael Álvarez, jugador del Mirandilla que sí estuvo en la lista en el encuentro contra el Ceuta, aunque no pudo disfrutar de minutos. De esta forma, Gaizka Garitano ya tiene a sus elegidos para tratar de buscar una nueva victoria lejos de la Tacita de Plata ante un rival de nivel y llamado a estar en la zona alta de la clasificación tras descender a Segunda la temporada pasada.