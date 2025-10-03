Los elogios de Gaizka Garitano a Iker Recio

El de Iker Recio es uno de los nombres en el inicio de la temporada del Cádiz CF. El central, que llegó el pasado mercado de invierno a La Tacita de Plata, lo ha jugado absolutamente todo y se ha convertido en uno de los baluartes del equipo gaditano en este espectacular inicio del campeonato liguero.

Fue a principios del presente año cuando el Cádiz CF abonó en torno a 100.000 euros por un futbolista desconocido. Llegaba desde el Antequera, entonces líder de su grupo en la Primera RFEF, y firmaba hasta 2028. Una apuesta de futuro que había que curtir en el presente. Y así fue.

Aterrizó junto a Mario Climent (otro fichaje del mismo corte), pero el lateral izquierdo se adueño desde el primer momento de su posición. Era titularísimo e Iker Recio apenas jugaba. Lo hizo en Tenerife y no volvió a aparecer hasta los dos últimos encuentros de la competición, ya con todo decidido.

Iker Recio durante su presentación con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Ahora es otro jugador. A sus 24 años de edad, más formado, mucho más asentado y encargado de liderar la zaga junto a Bojan Kovacevic, quien la temporada pasada también pasó por su periodo de adaptación antes de ser el comandante de la zaga.

Todo un ejemplo a seguir

«Iker Recio ha hecho todo lo que un futbolista tiene que hacer. Llegar desde la Primera RFEF, chupar banquillo, quejarse poco o nada, entrenar seis meses como el mejor, ser humilde y aprender el oficio», empezó señalando Gaizka Garitano, su entrenador, tras una pregunta de LA VOZ y CANAL AMARILLO en la sala de prensa este viernes.

«La temporada pasada acabó jugando algo y lo hizo bien. Ahora está siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Al final es el perfil de jugadores que queremos en el Cádiz CF. Es decir, gente joven, humilde y con ganas de triunfar», continuó el entrenador vasco.

Y añadió: «Cuando llegó le tocó esperar su turno y aprender y ahora está liderando la defensa. Creo que lo está haciendo bien, aunque tenga cosas que mejorar. Estoy contento con él».

Para terminar, Gaizka Garitano aseguró: «Tenemos varios jugadores así y todo el mundo tiene que seguir sus procesos de mejora porque son jóvenes».