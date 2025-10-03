Cádiz CF
Los elogios de Gaizka Garitano a Iker Recio
LaLIGA HYPERMOTION
El entrenador del Cádiz CF valora el papel del joven central, indiscutible esta temporada
Cádiz CF: la agenda tiene más nombres
Así es Iker Recio
Cádiz
El de Iker Recio es uno de los nombres en el inicio de la temporada del Cádiz CF. El central, que llegó el pasado mercado de invierno a La Tacita de Plata, lo ha jugado absolutamente todo y se ha convertido en uno de los baluartes del equipo gaditano en este espectacular inicio del campeonato liguero.
Fue a principios del presente año cuando el Cádiz CF abonó en torno a 100.000 euros por un futbolista desconocido. Llegaba desde el Antequera, entonces líder de su grupo en la Primera RFEF, y firmaba hasta 2028. Una apuesta de futuro que había que curtir en el presente. Y así fue.
Aterrizó junto a Mario Climent (otro fichaje del mismo corte), pero el lateral izquierdo se adueño desde el primer momento de su posición. Era titularísimo e Iker Recio apenas jugaba. Lo hizo en Tenerife y no volvió a aparecer hasta los dos últimos encuentros de la competición, ya con todo decidido.
Ahora es otro jugador. A sus 24 años de edad, más formado, mucho más asentado y encargado de liderar la zaga junto a Bojan Kovacevic, quien la temporada pasada también pasó por su periodo de adaptación antes de ser el comandante de la zaga.
Todo un ejemplo a seguir
«Iker Recio ha hecho todo lo que un futbolista tiene que hacer. Llegar desde la Primera RFEF, chupar banquillo, quejarse poco o nada, entrenar seis meses como el mejor, ser humilde y aprender el oficio», empezó señalando Gaizka Garitano, su entrenador, tras una pregunta de LA VOZ y CANAL AMARILLO en la sala de prensa este viernes.
«La temporada pasada acabó jugando algo y lo hizo bien. Ahora está siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Al final es el perfil de jugadores que queremos en el Cádiz CF. Es decir, gente joven, humilde y con ganas de triunfar», continuó el entrenador vasco.
Y añadió: «Cuando llegó le tocó esperar su turno y aprender y ahora está liderando la defensa. Creo que lo está haciendo bien, aunque tenga cosas que mejorar. Estoy contento con él».
Para terminar, Gaizka Garitano aseguró: «Tenemos varios jugadores así y todo el mundo tiene que seguir sus procesos de mejora porque son jóvenes».
