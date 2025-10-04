Una cita para medir el verdadero nivel de este Cádiz CF (Previa)

Cuando se conoció el calendario el pasado verano era lógico pensar que la de este domingo a Las Palmas de Gran Canaria sería una de las visitas más complicadas del curso para el Cádiz CF. Rival descendido desde Primera, con un plantel de renombre para la categoría... Nada fácil. Pero la realidad es la que es y el Cádiz CF, invicto después de siete jornadas y colíder junto al Dépor (ayer empató ante el Almería en Riazor) al inicio del octavo episodio del campeonato, ya ha demostrado que está capacitado para ganar en cualquier escenario. La reciente visita a Málaga así lo corrobora.

Ya en la pretemporada, aunque esos encuentros no significan mucho por la época que es, el equipo de Gaizka Garitano derrotó a la UD Las Palmas en Benalup - Casas Viejas (2-1) con goles de Roger Martí (uno que no es titular en este equipo) y David García (quien tuvo que salir cedido al Ibiza). Un claro aviso a navegantes de lo que podía ser la temporada.

Hoy por hoy el Cádiz CF es mejor en la clasificación, sabe jugar los encuentros y amarra las situaciones. Aprovecha sus opciones para ganar y cuando no puede hacerlo, no pierde. Como pasó hace una semana en La Tacita de Plata ante el Ceuta. Y eso es más que importante.

Cuatro puntos más que la UD Las Palmas, escuadra que hace dos temporadas consumó en la capital gaditana el descenso de los gaditanos a Segunda, tiene el Cádiz CF, que quiere seguir su racha positiva en tierras insulares. Un claro ejemplo del gran trabajo de los andaluces hasta la fecha.

Un once tipo

A tierras canarias llega el Cádiz CF con cuatro bajas. A Fali, el insular Joaquín González y De la Rosa se une David Gil, que estuvo en el banquillo ante el Ceuta, y ha vuelto a recaer. Quien no está en esa lista de ausencias será Efe Aghama, recuperado ya del esguince que dejó al joven y veloz extremo africano sin jugar ante el Ceuta, su ex equipo.

Visto lo visto, y después del buen rendimiento demostrado por el equipo hasta la fecha, poco cambiará Gaizka Garitano el once titular. Ni dudas hay en que la línea defensiva sea la misma de la mayor parte del curso con Víctor Aznar en la portería y una defensa formada por Iza, Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent de derecha a izquierda. Ya tendrá tiempo para cambiar la zaga la semana que viene cuando Kovacevic se marche con Serbia Sub 21. Así, como ya pasó en San Sebastián, llegarán los quebraderos de cabeza para el entrenador del Cádiz CF.

En el centro del campo se han adaptado a las mil maravillas Moussa Diakité y Sergio Ortuño, que dan empaque a un equipo que arriba tiene tres puestos fijos con Suso, Iuri Tabatadze y Álvaro García Pascual. La única duda, por tanto, es saber si Yussi Diarra seguirá de inicio o dejará su sitio al recuperado Efe Aghama o otros jugadores como el capitán Álex.

Fer Pérez, Rubén Rubio, Alfred Caicedo, Raúl Pereira, Jorge Moreno, Pelayo, Roger Martí y Dawda Camara, completan una convocatoria en la que también estarán Ontiveros, al que Gaizka Garitano espera dar cada vez más minutos, y Brian Ocampo, al que habrá que ver cómo llega mentalmente este domingo.

Un inicio irregular

La UD Las Palmas afronta la cita frente al Cádiz CF como una oportunidad para reivindicarse después de un irregular inicio de la temporada. Especialmente confuso es su inicio en casa, donde sólo ha ganado a la Real Sociedad B (2-1), dejando escapar puntos ante Andorra (1-1), Málaga (0-1) y Almería (0-1). Bastante mejor le ha ido a domicilio.

«Estamos con muchas ganas de que llegue el partido para seguir mejorando. El equipo está mentalizado», señala Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, en la previa de la cita liguera ante el Cádiz CF, un equipo «muy reconocible que nos lo va a poner muy difícil».

Sancionado el delantero Milos Lukovic tras no prosperar el recurso de los grancanarios y quedarse dos encuentros sin jugar después de su última expulsión, la gran noticia en las filas insulares puede ser la vuelta de Kirian, quien podría ser convocado por primera vez tras recibir el alta. Un retorno digo de aplauso al superar otro linfoma de Hodgkin.

En el once titular de la UD Las Palmas no se espera bajo palos al excadista Caro, quien no está siendo titular en un equipo con Horkas como referente en la portería.

Caro tampoco es titular en la UD Las Palmas.

Con Mika Mármol lesionado, la defensa estaría formada por Marvin, Álex Suárez, Barcia y el posible retorno del recuperado Clemente.

La Previa de UD Las Palmas - Cádiz CF LaLiga Hypermotion. 8ª Jornada UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suárez, Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice; Fuster, Jonathan Viera, Iván Gil; y Ale García.

Horkas; Marvin, Álex Suárez, Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice; Fuster, Jonathan Viera, Iván Gil; y Ale García. Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual. Hora: 21.00 (LaLiga TV Hypermotion).

21.00 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano - manchego, como árbitro principal de la cita. A los mandos del VAR estará Rubén Ávalos Barrera, del colegio catalán de árbitros.

Dámaso Arcediano Monescillo, del comité castellano - manchego, como árbitro principal de la cita. A los mandos del VAR estará Rubén Ávalos Barrera, del colegio catalán de árbitros. Estadio: Gran Canaria.

Amatucci y Loiodice estarían en el centro del campo para dar paso arriba a Fuster, Jonathan Viera e Iván Gil, con Ale García arriba. Aunque también, según señala Luis García, «tenemos diferentes soluciones, a lo mejor jugamos con dos puntas. Puede ser el momento de Marc Cardona, Jesé, Recoba o cualquiera de los delanteros. O a lo mejor jugamos con falso nueve. Tenemos la suerte de optar por la variabilidad». No será por falta de efectivos. Por eso la cita en Las Palmas de Gran Canaria es otro duro escollo para medir realmente el nivel de este Cádiz CF de Gaizka Garitano.