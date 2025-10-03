Las Palmas y el peso de la responsabilidad en su estadio

Si hay algo que falla en la UD Las Palmas esta temporada es su fiabilidad en casa. Recién descendido desde Primera, el equipo grancanario no está nada fino en su Estadio. Todo lo contrario a lo que sucede cuando le toca coger un vuelo y visitar algún punto de la Península Ibérica. Un exceso de responsabilidad con los suyos que ya le pasó al Cádiz CF la temporada pasada.

Las Palmas únicamente ha sumado cuatro puntos en cuatro encuentros disputados en su feudo. En este tiempo apenas ha ganado una cita (2-1 al filial de la Real Sociedad), ha empatado otro (1-1 frente al Andorra) y ha perdido los dos restantes (Málaga y Almería, ambos ganaron 0-1). Unas estadísticas pobres para un equipo que aspira al retorno a la máxima categoría del balompié nacional.

Todo lo contrario que ha sucedido en estas primeras jornadas con un Cádiz CF que en su estadio lo había ganado todo hasta el pasado domingo, momento en el que dejó escapar dos puntos en el empate sin goles ante el Ceuta.

Ahora será el Cádiz CF el siguiente equipo en visitar el Estadio de Gran Canaria. Será el tercer andaluz que lo haga esta temporada tras el éxito de malagueños y almerienses.

A la UD Las Palmas le cuesta ganar en su estadio. UDLP

La isla no es un fortín

Sin lugar a dudas, Las Palmas no tiene en su isla un fortín. Eso sí, esa carencia la solventa por ahora a domicilio gracias a sus siete puntos de nueve posibles. O lo que es lo mismo, dos victorias (1-3 en Córdoba y 0-1 en Leganés) y un empate (0-0 en Burgos). Números que hacen que los insulares sean de los mejores equipos a domicilio de LaLiga Hypermotion. En este caso con unos números mejores que los del Cádiz CF. Al menos por ahora. Ninguno, eso sí, han caído derrotados en sus salidas.

Dicho esto, el Cádiz CF espera que su mejor versión vuelva a aparecer este domingo (21.00 horas -20.00 hora insular-) para plantar batalla ante una UD Las Palmas a la que le está costando jugar en su casa. Mientras no se despierta a la bestia, mejor que mejor.