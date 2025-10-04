Luis García: «El Cádiz tiene una idea clara de juego»

Luis García, actual técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, es de esos entrenadores que anteriormente vivieron una etapa como futbolista. En el caso del asturiano, fue de los buenos. De los muy buenos. Ídolo perico tras conseguir una Copa del Rey y un doloroso subcampeonato en la UEFA en la 2006/07 con el RCD Espanyol, el centrocampista también dejó una fuerte huella en equipos como KAS Eupen belga, Real Zaragoza, Tigres, Mallorca o Real Murcia, lugar en el que aterrizó tras salir de la cantera del Real Madrid. Ahora, como entrenador, busca devolver a los canarios a Primera División y para ello debe comenzar a sumar de tres en casa. Y quiere que el Cádiz CF sea la víctima con la que dar un golpe sobre la mesa y escalar puestos en la tabla.

Los insulares no están finos cuando juegan como local, donde tan solo han logrado cuatro puntos en cuatro partidos. Algo que no arruga a Luis García. «Ojalá pudiéramos jugar todos los partidos en casa, somos felices jugando en casa, independientemente de que los resultados a lo mejor no son los que todos pensamos, pero hemos hecho méritos más que suficientes para haber tenido más puntos. Contra Málaga y Andorra merecíamos bastante más. Yo estoy feliz de jugar en casa, con nuestra gente«, aseguraba.

Sobre el Cádiz, el técnico manifestaba que es un equipo el «muy reconocible, recibe pocos goles, con idea clara de juego y entrenador con mucha experiencia en la categoría. Nos lo va a poner difícil, pero estoy convencido de que el equipo dará pasos adelante, mejorará y hará méritos para ganar el encuentro».

Además, el entrenador asturiano confirmaba la baja de Mika Mármol, la recuperación de Enrique Clemente y la posibilidad de jugar «con dos delanteros o con falso nueve». Una opción que maneja y que podría dar entrada en el once a Jesé Rodríguez.