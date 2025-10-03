Dónde ver Las Palmas - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Un Cádiz CFinvicto y situado en los puestos de ascenso directo a la máxima categoría del balompié nacional tiene este fin de semana una importante piedra de toque en las islas canarias ante la UD Las Palmas, escuadra recién ascendida desde Primera a la que le está costando empezar el curso. Sobre todo en su propio estadio, donde se celebra esta cita liguera.

Después de ganar en La Rosaleda al Málaga (0-1) y empatar en casa ante el Ceuta (0-0), el Cádiz CF rinde visita a un equipo que fue el que envió a Segunda a los gaditanos desde La Tacita de Plata hace un par de temporadas.

Recientemente se vieron las caras Cádiz CF y UD Las Palmas durante la pretemporada. Entonces ganó el equipo de Gaizka Garitano con goles de Roger Martí y David García (ahora cedido en el Ibiza). Para los insulares marcó Mika Mármol (2-1).

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará Las Palmas contra el Cádiz CF?

El encuentro entre UD Las Palmas y Cádiz CF, correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 5 de octubre a las 21.00 horas (20.00 hora insular) en el Estadio de Gran Canaria.

Televisión: ¿Qué canal televisará Las Palmas contra el Cádiz CF?

Las Palmas - Cádiz se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir Las Palmas - Cádiz CF en directo?

Todo lo que ocurra en Las Palmas - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.