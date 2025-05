Un año del descenso a Segunda División

La tarde del 19 de mayo de 2024 fue la tarde en la que el triste Cádiz CF de Mauricio Pellegrino certificaba lo que se estaba viendo venir desde hace muchas jornadas atrás. Así, el empate en Carranza sin goles ante Las Palmas, que necesitaba de ese punto para mantener matemáticamente la categoría, significaba la puntilla para mandar a los amarillos a la categoría de plata que acaban de amarrar tras el empate en Castellón del Eldense.

Se confirmó el descenso a Segunda ese 19 de mayo, hace justo un año, pero bien podría haber sido antes de no ser por las ayudas recibidas de Getafe y Sevilla, únicos equipos que permitieron a los de Pellegrino sumar de tres en tres al no estar ya jugándose nada. Y es que ese Cádiz CF de Pellegrino solo fue capaz de ganar 'de verdad' al Atlético de Madrid en casa 2-0 y también porque los colchoneros estaban con la mente puesta más en el encuentro de vuelta de Champios ante el Inter de Milan que de sumar los tres puntos en Carranza, donde jugaron con un equipo con muchos reservas y sin dar el do de pecho en ningún momento.

Un año de un descenso del que, a juzgar por lo acontecido este curso, no se ha aprendido absolutamente nada. Entre otras cosas, como que la plantilla no era de Primera ni por asomo a pesar del error común de pensar que se estaba ante una de las mejores que ha tenido el Cádiz CF en su historia. Al final, nada como el campo para poner en su sitio a un equipo que no es que no fuera para medirse con los mejores del país, es que no estaba preparado ni para competir en una Segunda que de no ser por la incapacidad de otros también se hubiera podido perder.

