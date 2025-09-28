El Cádiz CF desaprovecha una gran ocasión, pero sigue invicto y compartiendo el liderato

El Cádiz CF sigue invicto, aunque desaprovechó una gran oportunidad de ser el líder en solitario.

El Cádiz CF seguirá una semana más compartiendo el liderato de LaLiga Hypermotion con el Dépor. Ganando al Ceuta se hubiese quedado al frente de la clasificación en solitario porque el equipo gallego empató en Ipurua ante el Eibar (1-1), pero finalmente no fue así. El empate sin goles ante la escuadra entrenada por José Juan Romero deja al Cádiz CF con 15 puntos y en la segunda posición, en la zona de ascenso de directo a Primera.

Invictos siguen los hombres de Gaizka Garitano en los que han sumado sus puntos gracias a cuatro victorias y tres empates. Esta vez la igualada llegó en casa por primera vez esta temporada, algo que no había sucedido hasta la fecha.

Por el momento, blanquiazules y amarillos tienen un punto más que el Andorra, que se coloca tercero tras ganar al Racing de Santander en El Sardinero. Los cántabros se quedan con trece puntos, aunque siguen en la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

Un equipo más que se coloca en la zona alta de la clasificación. Es el Burgos, con 12 puntos, tres menos que el Cádiz CF. Esta jornada ganó al Málaga (2-1).

Visita a Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro puntos son los que tiene el Cádiz CF sobre la UD Las Palmas, que perdió 0-1 en su estadio ante el Almería. Los grancanarios serán los próximos en poner a prueba a los gaditanos. La cita tendrá lugar en tierras insulares el próximo domingo a las 21.00 horas (20.00 hora insular).

Si Las Palmas no consigue despegar, tampoco lo hacen clubes como Valladolid (11 puntos) y Sporting (9 puntos). Los pucelanos perdieron por sorpresa el derbi ante la Cultural y Deportiva Leonesa (0-1), al tiempo que los sportinguistas dejaron escapar un 3-0 a su favor en El Molinón y terminaron perdiendo frente al Albacete Balompié (3-4).

Sobre la zona de descenso tiene el Cádiz CF nueve puntos de distancia en estos momentos. Un importante bagaje.