El Cádiz CF empezará el domingo fuera del ascenso directo... ¡pero puede acabar líder!

El Cádiz CF puede terminar la jornada al frente de la clasificación y sin compañía.

El Cádiz CF empezará su cita ante el Ceuta sabiendo que el Deportivo, equipo con el que compartía el liderato de LaLiga Hypermotion al empezar la jornada, cedió dos puntos en la recta final.

El equipo coruñés ganaba 0-1 en Ipurua al Eibar gracias a un gol de Yeremay Hernández desde el punto de penalti en el minuto 14. Sin embargo, Adu Ares empató la cita en la recta final. Con este resultado el Dépor alcanza los 15 puntos, uno más que un Cádiz CF que podrá situarse como líder en solitario si logra ganar al Ceuta este domingo.

El Dépor sigue invicto (como el Cádiz CF hasta ahora) y sus 15 puntos han llegado por cuatro victorias y tres empates en sus siete encuentros.

El Dépor dejó escapar dos puntos al final de su encuentro en Ipurua ante el Eibar (1-1). RC DEPORTIVO

El Andorra es la revelación de LaLiga Hypermotion

Por otra parte, también jugaron en los Campos de Sport de El Sardinero el Racing de Santander y el Andorra. Los visitantes ganaron 1-2 con goles de Lautaro (de penalti) y Dani Calvo frente al tanto de Marco Sangalli para los santanderinos.

Con este triunfo se coloca el Andorra con los mismos puntos que el Cádiz CF (14), pero en la segunda posición de la clasificación. El Racing de Santander, por su parte, sigue con 13 puntos y pasa su primer bache de la temporada después de empezar con mucha fuerza y como líder este ejercicio.

Curiosamente, el Cádiz CF empieza el domingo fuera de los puestos de ascenso a Primera, pero puede acabar líder.