José Juan Romero: «Nos llevamos un buen punto pero nos deberíamos haber llevado los tres»

Tuvo que seguir el partido en un palco de prensa del estadio José Juan Romero por la sanción de cuatro partidos que está cumpliendo. Aún así, el entrenador de Gerena vivió el partido al máximo nivel valorando muy positivamente el punto logrado en Cádiz y entendiendo que podrían haber logrado algo más.

«Hemos hecho un partido extraordinario en la primera mitad y en la segunda el encuentro se ha dormido pero hemos logrado maniatar al Cádiz y tener controlado el encuentro con y sin balón. Me he llevado un buen punto aunque creo que nos tendríamos que haber llevado los tres. Hemos dado un paso adelante y hemos demostrado que estamos muy vivos en la categoría«, destacaba el técnico sevillano.

Romero ve a su equipo mucho más metido en Segunda División tras pagar la novatada en los primeros partidos. «Era cuestión de adaptarse a la categoría. Evidentemente queda mucho y es duro pero los tres primeros partidos nos lastraron muchas cosas. Hemos recuperado jugadores y en Carranza teníamos una prueba importante para ver esa personalidad que he demandado y la verdad es que se ha visto durante todo el encuentro», destacaba.

Cuestionado por su estilo de juego, el entrenador del Ceuta explicaba que «el Cádiz tiene muchos jugadores para sacar el balón jugado pero su entrenador está identificado con otro estilo y no le ha ido mal. El Cádiz tiene nivel futbolístico muy alto«, concluía.

