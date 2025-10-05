Las estadísticas de Las Palmas - Cádiz

Suscríbete a
Las Palmas
Las Palmas
0
0
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 8 Domingo 05/10 21:00h.

LALIGA HYPERMOTION

Canarios y andaluces, llamados a estar en la zona alta de la tabla de Segunda, cruzan sus caminos en la octava jornada del campeonato liguero

Las Palmas - Cádiz, en directo

NACHO FRADE

P. Vallejo

El Cádiz CF busca una victoria de prestigio en el Estadio de Gran Canaria en esta octava jornada de Segunda División. El triunfo colocaría a los de Gaizka Garitano como líderes en solitario de la categoría de plata. Eso sí, enfrente va a estar la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que viene de Primera y que está llamado a estar en la zona alta de la clasificación. Es cierto que jugando como local el cuadro insular no está presentando buenos números, pero la calidad de su plantilla debe mantener en alerta durante todo el encuentro al conjunto amarillo para continuar con su condición de invicto en el campeonato y tratar de dar un importante golpe sobre la mesa.

La primera visita del Cádiz CF a la UD Las Palmas en un partido oficial fue el 28 de abril de 1959 en un encuentro copero. Los gaditanos perdieron por dos goles a uno, pero acabaron avanzando de ronda al ganar en la Tacita de Plata por dos goles a cero. No fue hasta la temporada 2002/03, con ambos equipos en Segunda, cuando los cadistas lograron su primera victoria ante los canarios a domicilio. Obiorah y Navarrete, en los instantes finales, sellaron el triunfo para el cuadro visitante.

Por su parte, el último antecedente fue en la máxima categoría del fútbol nacional en el curso 2023/24. Chris Ramos empató con un imparable remate de cabeza el tanto inicial de Pejiño en una temporada en la que el Cádiz CF acabaría descendiendo a Segunda División.

Las Palmas

LPM

4-4-2
  1. Dinko Horkas
    Portero    1
  2. Marvin Olawale Akinlabi Park
    Defensa    2
  3. Álex Suárez
    Defensa    4
  4. S. Barcia
    Defensa    6
  5. Enrique Clemente
    Defensa    5
  6. Manu Fuster
    Centrocampista    14
  7. Enzo Loiodice
    Centrocampista    12
  8. Lorenzo Amatucci
    Centrocampista    16
  9. Cristian Gutiérrez
    Defensa    23
  10. Ale García
    Centrocampista    22
  11. Jonathan Viera
    Centrocampista    21
23
Cádiz

CAD

4-2-3-1
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 20Iza Carcelén
    Defensa
  3. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  7. 15Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista
  8. 11Suso
    Centrocampista
  9. 18Youssouf Diarra
    Centrocampista
  10. 12Iuri Tabatadze
    Delantero
  11. 23Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero
