Las estadísticas de Las Palmas - Cádiz

El Cádiz CF busca una victoria de prestigio en el Estadio de Gran Canaria en esta octava jornada de Segunda División. El triunfo colocaría a los de Gaizka Garitano como líderes en solitario de la categoría de plata. Eso sí, enfrente va a estar la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que viene de Primera y que está llamado a estar en la zona alta de la clasificación. Es cierto que jugando como local el cuadro insular no está presentando buenos números, pero la calidad de su plantilla debe mantener en alerta durante todo el encuentro al conjunto amarillo para continuar con su condición de invicto en el campeonato y tratar de dar un importante golpe sobre la mesa.

La primera visita del Cádiz CF a la UD Las Palmas en un partido oficial fue el 28 de abril de 1959 en un encuentro copero. Los gaditanos perdieron por dos goles a uno, pero acabaron avanzando de ronda al ganar en la Tacita de Plata por dos goles a cero. No fue hasta la temporada 2002/03, con ambos equipos en Segunda, cuando los cadistas lograron su primera victoria ante los canarios a domicilio. Obiorah y Navarrete, en los instantes finales, sellaron el triunfo para el cuadro visitante.

Por su parte, el último antecedente fue en la máxima categoría del fútbol nacional en el curso 2023/24. Chris Ramos empató con un imparable remate de cabeza el tanto inicial de Pejiño en una temporada en la que el Cádiz CF acabaría descendiendo a Segunda División.