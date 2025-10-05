Alineaciones oficiales de Las Palmas - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Con cuatro bajas obligadas se presenta el Cádiz CF en Las Palmas de Gran Canaria. Gaizka Garitano no puede contar con David Gil, Fali, el insular Joaquín González ni De la Rosa ante el equipo grancanario.

Bajas de jugadores que no estaban siendo titulares en el once del Cádiz CF, que sí ha podido contar para viajar a tierras insulares con Efe Aghama, ausente frente al Ceuta. Pero no será titular, siendo la gran sorpresa la entrada de Ontiveros en el once titular.

Así afronta el equipo gaditano, que puede situarse como líder en solitario si gana, su cita ante la UD Las Palmas, uno de los recién descendidos desde Primera.

Gaizka Garitano pone en liza un once titular formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Ontiveros, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.

Como suplentes se encuentran Fer Pérez y Rubén Rubio (porteros suplentes), Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Pelayo, Raúl Pereira, Álex, Efe Aghama, Brian Ocampo, Roger Martí y Dawda Camara.

Sin el delantero titular

En la UD Las Palmas se conocía la baja de Milos Lukovic, su delantero, que fue sancionado dos encuentros. El equipo insular recurrió la sanción al Comité de Competición, aunque no obtuvo el resultado esperado. Tampoco puede estar ante el Cádiz CF el defensa Mika Mármol.

Quienes sí han entrado en la convocatoria son Clemente y Kirian. Este último ha superado recientemente otro linfoma de Hodgkin y está recuperado.

El entrenador Luis García alinea de inicio a Horkas; Marvin, Álex Suárez, Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice; Fuster, Viti Rozada, Iván Gil; y Ale García.

Esperan su oportunidad desde el banquillo de la suplencia los siguientes jugadores: Caro y A. Suárez (porteros suplentes), Herzog, Cristian, Cedeño. Kirian, Jonathan Viera, Pejiño, Jesé, Mata, Recoba y Marc Cardona. Una suplencia de relumbrón en cuanto a nombres.