El Cádiz vuelve a tener problemas en defensa: Kovacevic se pierde la jornada 9

El llamado virus FIFA es un término que se utiliza para describir los efectos negativos que sufren los clubes cuando sus jugadores son convocados por sus selecciones nacionales en fechas de compromisos internacionales. Una expresión que, históricamente, se ha asociado con los equipos que militaban en Primera División y que, sin embargo, en los últimos años ha ganado fuerza en la categoría de plata del fútbol nacional. Y el Cádiz tampoco se libra de este mal que provoca que los equipos de Segunda pierdan a jugadores importantes determinadas jornadas. Los amarillos lo sufrieron en la cuarta jornada con Bojan Kovacevic... y volverán a hacerlo.

Porque el defensor balcánico ha vuelto a ser convocado por la selección serbia sub21 para un amistoso contra Rumanía que se disputará el próximo 10 de octubre. El combinado nacional, dirigido por Zoran Mirkovic, está automáticamente calificada para el Europeo que se va a celebrar en 2027, por lo que no está inmerso en la fase de clasificación. Una convocatoria que haría perderse a Kovacevic la jornada 9 de LALIGA Hypermotion, en la que el Cádiz recibe a la Sociedad Deportiva Huesca en tierras gaditanas.

‼️ BOJAN KOVAČEVIĆ, de nuevo convocado por Serbia sub-21



📅 Al estar clasificada para el Europeo de 2027 por ser una de las anfitrionas, disputará un amistoso contra Rumania el 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲.



⚠️ El #CádizCF recibe a la SD Huesca el 12 de octubre (Jornada 9). pic.twitter.com/aJUwgwx9VD — Merino (@JMCMerino6) October 3, 2025

Una baja importante para Gaizka Garitano, que ya sufrió de lo lindo su ausencia en la jornada 4 cuando los amarillos visitaron al filial de la Real Sociedad y regalaron la peor imagen defensiva de la temporada. Eso sí, el técnico vasco puede celebrar que Moussa Diakité y Yussi Diarra no han sido llamados por la selección absoluta de Mali para los compromisos de los africanos en la clasificación para el Mundial 2026. Tom Saintfiet sigue sin contar con ambos, y no estarán en los partidos ante Chad y Madagascar. Una buena noticia para el Cádiz, sobre todo en el caso de Diakité, que es una pieza fundamental en el cuadro cadista.

Etta Eyong, con Camerún

Por otro lado, Etta Eyong, que volvió a ver portería esta jornada con la camiseta del Levante en el Carlos Tartiere, será finalmente convocado con la selección camerunesa un año después de que saliera del Cádiz CF. En los últimos días se había especulado con la posibilidad de recibir la llamada de Luis de la Fuente para la absoluta de España, pero el delantero defenderá la camiseta del combinado africano.

