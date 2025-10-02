¿Etta Eyong a la selección española?

«Etta Eyong podría jugar con España». Así lo apunta Álvaro Haro, periodista de 'Deportes Cope Valencia' que sigue la actualidad del Levante, y así lo recoge el portal 'Offsider'.

El delantero camerunés, exjugador del Cádiz CF, está causando sensación en Primera con sus goles. Ya lleva cuatro (incluido uno al Real Madrid). Primero con el Villarreal y luego con el Levante su nuevo equipo desde que recalara a finales del pasado mercado de invierno procedente del club groguet.

Según apunta Álvaro Haro, «Etta Eyong está esperando la llamada de la selección de Camerún de cara al último parón previo a la Copa África. Si no le llaman, el delantero se pondrá a gestionar el pasaporte español para acelerar el proceso». Ahí se abriría una puerta a ser convocado, si Luis de la Fuente lo llegase a estimar oportuno, con la selección española.

21 años de edad y un futuro esperanzador tiene Etta Eyong que llegó al Levante cuando había despertado el interés de clubes como Barça, Real Sociedad, Real Betis y algún equipo inglés por ficharlo. Su cláusula de rescisión era de diez millones de euros. El Cádiz CF, en ese caso, hubiese recibido cinco millones de euros en ese caso. Una cifra interesante que aumentaba notablemente a partir del martes 2 de septiembre de 2025, ya cerrado el mercado de fichajes, ya que su cláusula de rescisión pasaba a ser mayor.

Y es que Etta Eyong, que se formó en el Cádiz CF y que fue mediocentro antes que delantero, había sido traspasado un año antes al Villarreal por un millón de euros, quedándose el Cádiz CF con el 50% de los derechos tras la venta. El ariete africano llegó para reforzar el filial del Villarreal , pero tal fue su explosión que terminó haciendo goles con el primer equipo el pasado ejercicio.

Para que Etta Eyong no se estancara (el Villarreal había fichado a Mikautadze por 30 millones de euros) había que dar salida al exdelantero del Cádiz CF. Y ahí apareció el Levante, al que no se fue cedido y sí comprado por apenas tres millones de euros. Firmaba por cuatro temporadas, hasta 2029. Una cifra totalmente inesperada. Ahora bien, el Villarreal podrá rescatar en el futuro al jugador con un derecho de tanteo, no con una recompra.

Al mismo tiempo, Héctor Rodas, director deportivo del Levante, aseguraba: «Nos sorprendió que Etta Eyong quisiera venir al Levante. No puedo hablar mucho de los contratos porque son privados, pero creo que es un buen acuerdo. El jugador va a rendir en nuestro club y nos va a ayudar a conseguir la permanencia en Primera, que es lo que queremos y a lo que aspiramos». Y añadía: «No sólo tenemos el 50% del jugador. Tenemos el 100% de sus derechos».

La respuesta del Cádiz CF

En este sentido, la reacción del presidente del Cádiz CF fue la siguiente: «Con el dinero de Etta (1.5 millones de euros) nos hemos permitido, estando ajustados, comernos unas gambas». Así justificaba Manuel Vizcaíno la compra de Efe Aghama. «Con el dinero de Etta nos hemos permitido el lujo de traer a Efe, en buena sintonía del Ceuta», aclaraba el sevillano.

Y añadía el máximo mandatario del Cádiz CF: «Si el jugador se vende por las cifras que daban algunos clubes, nosotros cobrábamos lo mismo. El jugador ha decidido irse al Levante. Etta vino con 18 años al Cádiz CF, hay que darle su valor a Alberto Cifuentes que lo cambió de posición».

«Etta ha sido traspasado al Levante. Cuando lo traspasas, también traspasas sus derechos económicos y federativos. De esta manera, el jugador puede acabar su carrera en el Levante y no cobrar nada el Villarreal ni el Cádiz CF», aseguraba.

Etta Eyong es uno de los mejores delanteros de LaLiga.



Lleva 3 goles y 2 asistencias en 5 partidos (con Villarreal y Levante). Solo 21 años y un olfato goleador descomunal.



Además puntualizaba: «Si el jugador explota como parece, todos saldremos ganando. Espero que le salga bien al Levante, pues nos saldrá bien a todos». Y Manuel Vizcaíno iba más allá: «El Cádiz CF ha recibido 1.5 millones de euros, de momento. El presidente del Villarreal no ha montado una ONG. Si el jugador se queda en el Levante se queda ahí, pero la idea es que no. Si el jugador se vuelve a vender por más de tres millones euros esto no acabará aquí. El Villarreal tiene derecho de tanteo, pero no recompra y si hay una oferta de un tercero, tiene derecho a igualarla y el Cádiz CF vuelve a la casilla de salida. Si vuelve al Villarreal y lo vuelve a vender, el Cádiz tiene sus derechos».

Y apostilla el mandamás del club gaditano: «El Cádiz CF tiene la copia del contrato de traspaso de Etta al Levante».