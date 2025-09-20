Etta Eyong, suma y sigue

Karl Etta Eyong ha sido uno de los nombres del verano en el Cádiz CF a pesar de no ser parte de la disciplina amarilla desde hace ya un par de temporadas. Sin embargo, la posesión del 50% de los derechos del futbolista por parte de la entidad cadista y su espectacular estado de forma provocaron que todas las miradas estuvieran sobre el camerunés ante un posible traspaso. Finalmente, y después de muchos rumores e informaciones, el ariete acabó en el Levante por tres millones de euros, de los cuales la mitad ya han ido a parar a las arcas de los gaditanos.

El Villarreal desembolsó 30 millones de euros por Mikautadze, delantero georgiano del Olympique de Lyon que pasaba a ser el fichaje más caro en la historia del cuadro castellonense y, para que Etta Eyong no se estancara, había que dar salida al exdelantero del Cádiz CF. Y ahí apareció el Levante, al que no se fue cedido y sí comprado por apenas tres millones de euros. Firmaba por cuatro temporadas, hasta 2029.

«Si el jugador explota como parece, todos saldremos ganando. Espero que le salga bien al Levante, pues nos saldrá bien a todos. El Cádiz CF ha recibido 1.5 millones de euros, de momento. El presidente del Villarreal no ha montado una ONG. Si el jugador se queda en el Levante se queda ahí, pero la idea es que no. Si el jugador se vuelve a vender por más de tres millones euros esto no acabará aquí. El Villarreal tiene derecho de tanteo, pero no recompra y si hay una oferta de un tercero, tiene derecho a igualarla y el Cádiz CF vuelve a la casilla de salida. Si vuelve al Villarreal y lo vuelve a vender, el Cádiz tiene sus derechos«, explicaba Manuel Vizcaíno en la rueda de prensa de balance de mercado.

La cosa es que Etta Eyong, que se marchó del Villarreal con un gol anotado y dos asistencias, no para de sumar cifras en el Levante. Anotó ante el Betis en el Ciutat de València y este sábado, en Montilivi, abrió la lata con un cabezazo a la red para comenzar a allanar el camino granota ante el Girona. Además, asistió a Iván Romero en el tramo final en un partido que finalizó con un contundente cero a cuatro en el electrónico. La enésima prueba del rendimiento espectacular del delantero camerunés por el que apostó Alberto Cifuentes en el Cádiz Mirandilla.