La situación del Cádiz CF tras la venta de Etta Eyong

En La Tacita de Plata no todas las miradas estaban puestas durante el último día del mercado de fichajes en lo que podía llegar al Cádiz CF o salir de allí. La entidad gaditana también esperaba desde la distancia, como actor secundario, lo que podía suceder con Etta Eyong, hasta ese momento delantero del Villarreal y por el que el Cádiz CF se quedó el 50% de los derechos tras la venta al club groguet hace ahora un año.

Alrededor de un millón de euros desembolsó el Villarreal entonces por Etta Eyong. Llegó para reforzar el filial, pero tal fue su explosión que terminó haciendo goles con el primer equipo el pasado ejercicio.

Esta temporada ha empezado siendo titular con el Villarreal y además lo ha hecho marcando en un equipo de Champions con 21 años de edad. Su progresión incluso había despertado el interés de clubes como Barça, Real Sociedad, Real Betis y algún club inglés por ficharlo. Su cláusula de rescisión era hasta ayer de diez millones de euros. El Cádiz CF, en ese caso, recibiría cinco millones de euros. Una cifra interesante que aumentaba notablemente a partir de este martes 2 de septiembre de 2025, ya cerrado el mercado de fichajes, ya que su cláusula de rescisión pasaba a ser mayor.

Pero la jugada cambió. El Villarreal desembolsó 30 millones de euros por Mikautadze, delantero georgiano del Olympique de Lyon y que pasa a ser el fichaje más caro en la historia del Villarreal.

Para que Etta Eyong no se estancara había que dar salida al exdelantero del Cádiz CF. Y ahí apareció el Levante, al que no se fue cedido y sí comprado por apenas tres millones de euros. Firmaba por cuatro temporadas, hasta 2029. Una cifra totalmente inesperada. Ahora bien, el Villarrealpodrá rescatar en el futuro al jugador con un derecho de tanteo, no con una recompra.

Al mismo tiempo, Héctor Rodas, director deportivo del Levante, aseguraba: «Nos sorprendió que Etta Eyong quisiera venir al Levante. No puedo hablar mucho de los contratos porque son privados, pero creo que es un buen acuerdo. El jugador va a rendir en nuestro club y nos va a ayudar a conseguir la permanencia en Primera, que es lo que queremos y a lo que aspiramos». Y añadía: «No sólo tenemos el 50% del jugador. Tenemos el 100% de sus derechos».

«Me da mucha ilusión empezar esta nueva etapa con este equipo, y poder ayudar a los compañeros y al club también. Voy a dar lo mejor de mí tanto en el campo como fuera para poder lograr la victoria en cada encuentro y lograr los objetivos que nos hemos puesto para el final. Granotas, nos veremos en el campo», señalaba Etta Eyong en sus primeras palabras como delantero del Levante.

La reacción del Cádiz CF

Ahora tocaba saber la versión y la opinión del Cádiz CF en este sentido. El presidente cadista Manuel Vizcaíno acudía este martes al mediodía a la sala de prensa del Estadio acompañado por Juan Cala para hacer un balance del mercado de fichajes que acababa de concluir. Y la situación de Etta Eyong era motivo de preguntas.

La reacción del presidente del Cádiz CF fue la siguiente: «Con el dinero de Etta (1.5 millones de euros) nos hemos permitido, estando ajustados, comernos unas gambas».

Así justificaba Manuel Vizcaíno la compra de Efe Aghama. «Con el dinero de Etta nos hemos permitido el lujo de traer a Efe, en buena sintonía del Ceuta», aclaraba el sevillano.

Juan Cala y Manuel Vizcaíno durante la rueda de prensa. R. L.

Y añadía el máximo mandatario del Cádiz CF: «Si el jugador se vende por las cifras que daban algunos clubes, nosotros cobrábamos lo mismo. El jugador ha decidido irse al Levante. Etta vino con 18 años al Cádiz CF, hay que darle su valor a Alberto Cifuentes que lo cambió de posición».

«Etta ha sido traspasado al Levante. Cuando lo traspasas, también traspasas sus derechos económicos y federativos. De esta manera, el jugador puede acabar su carrera en el Levante y no cobrar nada el Villarreal ni el Cádiz CF», aseguraba.

Además puntualizaba: «Si el jugador explota como parece, todos saldremos ganando. Espero que le salga bien al Levante, pues nos saldrá bien a todos». Y Manuel Vizcaíno iba más allá: «El Cádiz CF ha recibido 1.5 millones de euros, de momento. El presidente del Villarreal no ha montado una ONG. Si el jugador se queda en el Levante se queda ahí, pero la idea es que no. Si el jugador se vuelve a vender por más de tres millones euros esto no acabará aquí. El Villarreal tiene derecho de tanteo, pero no recompra y si hay una oferta de un tercero, tiene derecho a igualarla y el Cádiz CF vuelve a la casilla de salida. Si vuelve al Villarreal y lo vuelve a vender, el Cádiz tiene sus derechos».

«El Cádiz CF tiene la copia del contrato de traspaso de Etta al Levante».